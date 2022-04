¿Cuál es el origen de "estar de cháchara? Una expresión muy utilizada que podría provenir de Italia

En nuestro idioma, utilizamos una gran variedad de frases hechas, que se utilizan con un sentido figurado. Estas tienen una forma fija, no se pueden sustituir las palabras por sinónimos. Solo las personas de una misma cultura comprenderán lo que significan, aunque no conocemos cuál es el origen de la mayoría de las frases hechas que utilizamos de manera cotidiana. ¿De dónde viene la expresión "estar de cháchara"? Según la Real Academia de la Lengua Española hay tres acepciones para la palabra cháchara: "conversación frívola", "abundancia de palabras inútiles" y "baratijas, cachivaches".

Además, nos explica que cháchara proviene de la palabra italiana chiacchiera, que se refiere a una conversación frívola, sobre temas triviales. Podemos observar que la RAE considera que una cháchara es una conversación "inútil". Sin embargo, muchas charlas pueden tratar temas tanto útiles como inútiles, ya que lo incluímos dentro de mantener una conversación. No obstante, es cierto que estar de chárla puede implicar que se traten temas que no sean de gran importancia.

¿Proviene de Italia?

Lo que casi nadie sabe es que esta frase hecha salió de la costumbre,en su momento, de tapar los alimentos para evitar que las moscas se posasen sobre ellos. Aun así, hoy en día seguimos utilizando esta expresión aunque no cubramos nuestra comida, además de emplearla en otros ámbitos que no incluyan los alimentos. Actualmente no se sabe en qué momento pasó esta frase a formar parte de nuestro lenguaje ni cuándo comenzó a utilizarse.

No obstante, hay infinidad de teorías que indican que fue importada por los italianos. Algo que no sorprende, ya que la relación entre españoles e italianos ha sido estrecha a lo largo de la historia de ambos países. A todo esto, cabe destacar además, la cercanía geográfica (son nuestros "vecinos") y el idioma parecido (los dos provienen del latín).

Se piensa que un español que andaba por Italia escuchó a un nativo decir "essere in chiacchiera", decidió traducirla al español y traerla a nuestro país. Parecía una buena manera para referirse a aquellas conversaciones banales, que solo sirven para perder el tiempo. Pero, para pesar de todos, no es tan simple remontarse en la historia hasta encontrar el momento exacto en que se utilizó la expresión en España por primera vez. Esta complicación se debe a que no existen obras clásicas en las que se haga mención al hecho de "estar de cháchara". Por lo tanto, el misterioso origen de esta frase hecha no son más que suposiciones.