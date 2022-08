Por qué Alemania es de los pocos países del mundo que no podemos recorrer con Google Maps

Antes, el hecho de viajar a un lugar desconocido suponía comprar, principalmente, un mapa, porque no existía otra forma de poder moverte por las ciudades a las que ibas a visitar. Por suerte, las nuevas tecnologías nos han ofrecido herramientas que mejoran nuestra experiencia en los viajes. Sobre todo, nos ayudan a no perdernos o a asegurarnos de que el sitio al que vamos a ir está ahí y no en otra calle, como el hotel al que te vas a alojar o los museos que vas a visitar. Incluso si tu excusa no está motivada por un viaje, puedes utilizar esta aplicación para saber dónde está exactamente o qué apariencia tiene el lugar al que vas a visitar. Hablamos de la herramienta de Google Maps, Google Street View.

Esta pequeña herramienta nos permite observar las carreteras, las calles o los edificios de las ciudades y pueblos de nuestro país y de muchos otros en todo el mundo. No obstante, hay un país que seguro te sorprenderá al saber que ha dejado de permitir a Google que su coche de grabación de vías circule por sus calles. Se trata de Alemania, que desde 2011, ha prohibido a la empresa del famoso buscador que no realice ni fotografías ni vídeos de sus vías. Aunque la última actualización de las calles alemanes data de 2008, no entró en vigor esta normativa dos años después.

El temor a ser vigilados, la causa de este rechazo

Lo cierto es que esto es muy sencillo de ver. Simplemente, nos vamos a Google Maps y nos vamos a Alemania. Arrastramos el muñeco naranja sobre una de las ciudades del país y podremos observar que o las imágenes que aparecen son muy antiguas, de 2008, o aparecen imágenes de hace dos o tres años. Las primeras, son las últimas que se hicieron con el coche de Maps antes de que la normativa entrase en vigor. Las segundas, sin embargo, son hechas por los propios alemanes, que, en contra de esta norma, decidieron fotografiar las calles para actualizar las vías que aparecen en esta aplicación.

La razón por la que esta normativa salió adelante fue por el rechazo que muchos alemanes tenían por las fotografías que el coche de Google Maps realizaba cada año. A pesar de que ninguna foto en el que aparezcan personas salen sin la cara pixelada, ya que se protege la privacidad de la persona. No obstante, los alemanes son muy meticulosos con la privacidad y promovieron esta medida para que Google dejase de conducir su coche por las principales vías. Eso sí, el mapa de las calles será cambiado si se producen algunas alteraciones.

Austria, Bielorrusia y Moldavia, tampoco permiten el Google Street View

Alemania es el único país de las grandes potencias que prohíbe esta característica de Google Maps, pero no el único que no permite que el coche del buscador fotografía las calles. Austria,Bielorrusia y Moldavia siguieron el modelo alemán de aplicar estas normas en sus países. No obstante, al igual que los alemanes, los bielorrusos y austriacos han querido hacer sus propias fotografías para mostrar sus calles y vías principales. Ahora bien, ¿esto va a en contra de la normativa? No, porque la norma solo se aplica al propio vehículo de Google y a otras aplicaciones que tengan esta función en sus aplicaciones. Otros países que también han restringido a Google, pero sin una normativa de por medio son Bosnia y Herzegovina, Ucrania (por la situación de guerra), la península de Crimea (por la ocupación rusa) y parte del territorio de Turquía.