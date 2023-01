"Por favor...": La petición de Paco, el conserje de una comunidad de vecinos, que triunfa en las redes

Los conserjes fueron llamados "guardianes de las llaves" en la Edad Media, donde trabajaban en importantes edificios gubernamentales y castillos. La palabra viene del francés antiguo y quiere decir el encargado de las velas; es decir, el responsable de satisfacer todos los caprichos y deseos de la nobleza visitante de un palacio. Su figura ha ido desapareciendo de las comunidades de vecinos, pero aún quedan personas que dignifican esta profesión como el protagonista de esta historia.

Los conserjes son profesionales que se encargan de la vigilancia, del mantenimiento y de otros servicios en diferentes tipos de edificios, ya sean privados o públicos. Cabe destacar que no se debe confundir la figura del conserje con la de un portero. La principal función del portero es simplemente la vigilancia de las entradas y salidas de los edificios, y no suele dedicarse a otros servicios. Con un salario medio en España de 1.200 euros, quizá no están lo suficientemente reconocidos.

Probablemente, donde más se vea esta figura sea en centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o Educación Superior. Allí los conserjes atienden llamadas telefónicas, hacen sonar el timbre, vigilan las puertas de acceso para controlar a los menores de edad y, en algunos casos, realizan pequeñas tareas administrativas. Pero aún hay conserjes que trabajan en edificios de viviendas donde tienen como función principal controlar y cuidar el inmueble.

Una petición humana



Es una profesión con historia y quizá por eso las personas que se dedican a ello suelen tener cierta edad. Ese parece ser el caso de Paco. Es un conserje de un edificio de vecinos que se ha hecho viral en las últimas horas después de que colocase un cartel en su comunidad donde hacía una petición que llamó la atención a un usuario de las redes sociales. Este lo compartió en su cuenta de Twitter, donde se ha convertido en un fenómeno por la forma en la que se comunica el protagonista de la historia.

"Por favor. Yo saco la basura todos los días. No la guarden en casa para llenar esa bolsa de comunidad grande. Llegará el día en el que me haga daño al cargarla. Gracias", explica en la nota firmada por "Paco, el conserje". Más allá de alguna errata en la escritura, lo que ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales es la petición tan entrañable que ha conmovido a la mayoría de ellos. A algunos les ha recordado la figura de Fernando Tejero con su personaje en 'Aquí No Hay Quién Viva', Emilio Delgado.





Son muchos los que compadecen a Paco y desean que los vecinos de esta comunidad sean más comprensivos con su conserje, que les hace la vida mucho más sencilla y su trabajo no es tan valorado con esta actitud.