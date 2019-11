La pobreza enferma y el trabajo no rescata al 85 % de usuarios de Cruz Roja

Más de la mitad de las personas que ayuda Cruz Roja asegura que su salud es regular o muy mala y reconoce que ha empeorado por su situación de vulnerabilidad y falta de recursos que limitan el acceso a medicamentos y tratamientos, una pobreza que mantienen el 85 % de las personas con trabajo.

Según el último boletín de vulnerabilidad de Cruz Roja "El impacto de la vulnerabilidad social en la salud de la población atendida por Cruz Roja", más del 84 por ciento de las personas atendidas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, un porcentaje que triplica el de la población española.

"Las personas pobres no tienen problemas de salud mental previos, como se dice a veces, tienen problemas de dinero" para abordar su vida, ha destacado el coordinador general, Antoni Bruel, quien ha recordado que el 83 por ciento de las personas acompañadas por Cruz Roja tiene problemas de acceso a medicamentos y tratamientos.

El informe, elaborado con encuestas a 1.500 personas, señala que la mayoría de los usuarios de estos servicios de ayuda son mujeres (70 %) y de nacionalidad española (57 %). En más de la mitad de los hogares hay menores de 16 años.

Los principales motivos a los que atribuyen que su salud no mejora es la presencia de problemas económicos, materiales, físicos y carencia de redes de apoyo.

"Las personas que están muy mal no hacen un uso abusivo de los servicios sanitarios, no porque no estén muy mal, sino porque muchos de ellos se 'abandonan' por su exclusión y por la falta de una red de apoyo", ha explicado Bruel.

El 40 por ciento de las personas que interviene esta ONG no tienen familiares ni allegados.

Como Inmaculada, de 76 años, usuaria de Cruz Roja, que ha explicado que no tiene familia y que para ella el acompañamiento de la oenegé ha sido esencial en el encadenamiento de enfermedades que ha padecido. "Se me va la pensión en gastos y lo poquito que me queda es para comer", ha añadido.

A John, de 31 años, y padre de familia, Cruz Roja le ayuda en los gastos básicos. "No tenemos electricidad en casa y la ayuda de la ONG para alimentos y la de mi suegra han sido vitales" para salir adelante, ha valorado.

El elevado riesgo de pobreza y exclusión está muy condicionado por el desempleo y el empleo precario, indica el informe.

Así, el 84 % de los hogares está en riesgo de pobreza, el 78 % tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 43 % sufre pobreza energética.

Entre los usuarios de Cruz Roja, la tasa de paro de la población activa (73 %) quintuplica a la de la población en general y entre los desempleados, nueve de cada diez no recibe prestación por desempleo.

El informe destaca las altas tasas de pobreza infantil (90 %) y la de trabajadores pobres (85 %).

Sobre la valoración de su estado de salud, más de la mitad califica su estado de salud entre regular o muy malo, sobre todo las mujeres y las personas de 45 y 65 años.

También los usuarios tienen una prevalencia más elevada de enfermedades y dolencias, principalmente por una gestión inadecuada por falta de recursos y las dificultades de acceso a determinados tratamientos.

Por ejemplo, los porcentajes de personas con ansiedad y depresión crónica se acercan al 20 % y en la población general no llega al 8 %.

Según el doctor Juan Jesús Hernández, del Plan de Salud, "la situación de estrés que le genera su vulnerabilidad es determinante en la salud, no solo para enfermar, si no también para intentar mejorar su salud".

Pedro, de 64 años, ha señalado que nunca ha tenido problemas de salud, pero que desde que se quedó en paro "le han venido los problemas". "Primero cobré el paro, pero luego ya nada, alguna ayuda, menos mal que Cruz Roja me paga los medicamentos que necesito, que no es un gran valor, pero para mí es mucho porque no tengo nada".