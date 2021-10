El plátano, el 'oro' económico de La Palma

Hasta el 38% de los plátanos de Canarias proceden de la isla. Ahora mismo son 1.200 las hectáreas afectadas de cultivo por la erupción del volcán Cumbre Vieja pero gran parte de los plátanos de La Palma no se pueden comercializar. Aunque sí son aptos para el consumo las cenizas caídas los afean.

Los palmeros miran al cielo. Solo toca esperar a que el volcán deje de expulsar lava para empezar a pensar en el 'después'. Es difícil dar una cifra cerrada de las zonas de cultivo de plátanos, la economía de la isla, afectadas por la erupción como reconoce a COPE Sergio Cáceres, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. 'No solo están las zonas cubiertas de lava. También las limítrofes a las que no se puede acceder. Solamente en las primeras 400 hectáreas afectadas se producen 20 millones de kilos de plátanos al año. Pero hay que tener en cuenta que en el núcleo de los municipios de Los Llanos, Tazacorte y El Paso hay unas 1.200 hectáreas que producen entre 60 y 65 millones de kilos. En toda la isla son unos 140 millones'.

Cáceres nos cuenta que ahora hay un doble problema. Por un lado el de la pérdida de esa producción porque no se puede acceder a determinadas zonas, no se puede regar y no se puede recoger la fruta. Por el otro que la ceniza se está extendiendo a otros municipios de la isla y daña estéticamente al plátano. 'La norma de comercialización imposibilita que sean comercializables porcentajes muy importantes de fruta que ahora tenemos en producción en muchas zonas de La Palma. La ceniza cae a la planta, se queda ahí. Y aunque se puede consumir sin peligro para la salud en la recogida se daña al fruto y crea unos roces con lo que no puede ponerse en el mercado'.

EL SOPORTE ECONÓMICO DE LA ISLA

Menos producto... ¿significará que el precio del plátano va a subir? De momento no pero es imprevisible. 'El 35-38% del volumen total de plátanos que se cultivan en Canarias proceden de la isla de la Palma. El año pasado el precio medio en verde del plátano de Canarias fue en torno a 0,90 céntimos el kilo y el precio medio de venta al consumidor fue de 2,50. Una de las ventajas que tiene es lo cerca que está el corte de la fruta en origen del consumo. Pasan entre doce y quince días desde que se recoge el plátano hasta que se pone a la venta'. Es decir, hasta ahora en la península sí hemos podido consumir el producto recogido en La Palma antes de la erupción. En este aspecto Miguel Martín, presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos asegura que 'hay aproximadamente un millón de kilos de plátanos semanales que no se están enviando al mercado desde la isla de La Palma a consecuencia del volcán'.

El plátano no tiene un periodo concreto de recogida como otros productos. El archipiélago lo suministra durante todo el año. Lo que sí es cierto que precisamente la zona afectada por el volcán tiene su periodo de producción en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Solo en los municipios más afectados trabajan unos 2.500 productores. Eso de forma directa porque a eso hay que sumar centros de empaquetado, transporte... unas 10 mil familias de La Palma están vinculadas al sector. Martín nos cuenta que a él no le ha afectado porque tiene sus cultivos en otra parte de la isla 'pero tengo compañeros que lo han perdido todo y a los que es muy difícil decir algo'.

EL FUTURO PARA CUANDO EL VOLCÁN DEJE DE EXPULSAR LAVA

Los expertos indican que allí por donde haya pasado la lava poco hay que hacer. Cáceres cree que 'habrá que encontrar soluciones de cómo dar medio de vida a quienes tenían en el cultivo su trabajo, su futuro, y se encuentran de la noche a la mañana sin él. En muchos casos además sin vivienda. En el caso de las zonas afectadas indirectamente porque se vuelvan inaccesibles, o por falta de carreteras, o por falta de riego, habrá que ver cómo quedan y ver qué se puede hacer'.

El presidente de los agricultores palmeros piensa que el terreno de cultivo no se va a recuperar porque el gasto que se haría 'es insostenible. La zona platanera está hecha como si fuera una terraza, como si fuera una maceta de jardín. Hay que nivelar el terreno, hacer paredes volcánicas, traer tierra de otra parte de la isla... creo que esa zona debería quedarse como Parque Natural y desplazar a todos sus habitantes a otras'.