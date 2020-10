Pipi Estrada revela a Iturriaga de una vez por todas por qué le llaman 'Pipi': “No es por Calzaslargas”

El periodista deportivo Pipi Estrada ha revelado este jueves al ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriagaya todo el equipo de 'Colgados del aro' el verdadero motivo de su mote que le ha acompañado durante toda su carrera en los medios de comunicación. Y es que, en realidad, el nombre del tertuliano de 'El Chiringuito' es José Manuel Estrada Calzada, nombre al que el ex jugador del Real Madrid se refería en la entrevista.

No obstante, son varios los rumores que apuntan al posible origen de su apodo 'Pipi'. Uno de ellos se remonta a una fotografía 'in fraganti' en la que puede vérsele con poca ropa, y de ahí que se haga la asociación del periodista con Pipi Calzaslargas. No obstante, el motivo real ea muy diferente, cómo el mismo ha explicado en un nuevo episodio del canal de entrevistas sobre baloncesto que presentan también los periodistas Antoni Daimiel o Siro López y el conocido tuitero Pablo Lolaso.

El origen del mote de Pipi

“Lo de Pipi me viene de mi época de adolescente”, explicaba el periodista. “Mi hermano y compañero en la vida, tanto personal como profesional, era Gaspar Rosety”, recordaba Estrado a su compañero, el emblemático reportero radiofónico. “Teníamos una pandilla en Gijón, y en la playa de San Lorenzo, hay una escalera frente a la casa de Gaspar, donde nos juntábamos todos los amigos con 14 y 15 años”, narraba ante la expectación de Siro, Itu, Daimiel y Lolaso.

“Eran los tiempos de Pipi Calzaslargas, Pipi Langstrump. Un día Gaspar, que era muy ingenioso con este tipo de cosas, dijo: “macho, eres más travieso que Pipi”. Y con Pipi me quedé, de ahí me viene la historia”, comentaba a través de una entrevista que ha visto más de 30.000 personas. “La gente cree que es Pipi Calzaslargas, pero no”, comentaba en tono de broma sobre el mito de su fotografía semidesnudo. Y es que el periodista ha sido portada en gran cantidad de mediso del mundo del corazón a raíz de su relación con la presentadora de televisión Terelu Campos.

Los últimos retoques estéticos de Pipi Estrada

Otra de las razones por las que el periodista ha estado de actualidad en los últimos años ha sido sus operaciones estéticas. Cómo él mismo confesaba en la entrevista en 'Colgados del aro', las últimas no se remiten solo a la parte de la cara sino que, al igual que otros famosos, también ha cambiado parte de su torso: “Una para quitarme las bolsas de los ojos... y otra para las tetitas”.

Pero no solo por los retoques estéticos ha sido noticia Estrada en los últimos meses. El periodista se volvió viral hace apenas unas semanas cuando compartió en redes sociales un vídeo un tanto excéntrico despidiéndose de su gato recientemente fallecido. “No sé qué ha pasado, le cogí, pero ya no pudo superar el momento”, explicaba Pipi mientras acariciaba al animal, ya muerto.