Pillada a Sánchez y su equipo por la campaña de Gabilondo en Madrid: "Plagio..."

Hace varios días, el candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, estrenó su vídeo de campaña para los próximos comicios autonómicos el 4 de mayo. Un vídeo promocional en el que él mismo se define como "soso, serio y formal". Un vídeo que, además, ha demostrado tener varias coincidencias con un vídeo electoral del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, en el año 1999.

"Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado, puede que tengan razón", comienza diciendo Ángel Gabilondo. "Será porque no creo en la bronca, porque cuando hay gritos pido la palabra. Porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica, no resumo mi programa en un tuit", continúa el vídeo de campaña del candidato del PSOE en Madrid.

PSOE/Daniel Ochoa de Olza

"Tengo mucho más que decir. Dicen que soy serio, será porque pienso en quién solo ha crecido con crisis y más crisis. Será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo. Con sus abuelos trabajando y sus padres en el paro o sobreviviendo cuando, en Madrid, no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo. Dicen que soy demasiado formal, será porque el descaro y el insulto no me representan. Será porque no creo ni en el odio ni en la tensión. Será porque, definitivamente, no soy un político de marketing", recoge Gabilondo durante el primer minuto de su vídeo promocional.

"Soy lisa y llanamente, un profesor. Creo ene l Madrid libre, el de nuestros estudiantes, en el Madrid de la Puerta del Sol que dice 'no' a la ultraderecha. El Madrid del salto a la democracia, del 15-M, de los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios. El Madrid progresista, rebelde, inconformista, cultural y dinámico que somos".

No obstante, los usuarios de redes sociales han encontrado varias coincidencias con un vídeo electoral del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, en el año 1999. "Dicen que soy aburrido, será que no manejo Ferrari. Será para quienes se divierten mientras hay pobreza. Será para quienes se divierten mientras hay desocupación. Será para quienes se divierten con la impunidad", comienza el vídeo del argentino.

El expresidente argentino, Fernando de la Rúa. EFE/Cézaro De LucaCézaro De Luca

"Aburrido, ¿es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto, de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a las familias, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Al que le aburra, que se vaya. No quiero a un pueblo sufriendo mientras unos pocos se divierten. Quiero un país alegre, quiero un país feliz".

Las reacciones en redes sociales

Ha sido el periodista Fernando Garea quien ha mostrado ambas coincidencias en su cuenta personal de Twitter, donde habla de "vídeos electorales coincidentes". Inmediatamente, varios usuarios de la red social han criticado que se trata de "plagio" y han valorado positivamente que el periodista se haya dado cuenta de este detalle: "Bien visto".

Plagio... que me cuentas �� — David Rodriguez (@DeivyRdguezB) March 20, 2021