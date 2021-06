Pilar Rubio no se corta y le basta una palabra para describir a Isabel Díaz Ayuso

La presentadora Pilar Rubio no es muy dada a pronunciarse en cuestiones políticas aunque, este lunes, ha definido con una palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Criterio". Con este término, ha dejado entrever una opinión sobre Isabel Díaz Ayuso. Según la RAE, el criterio es la norma para conocer la verdad o el juicio o discernimiento. Así, indica de forma indirecta su aprecio e interés hacia la mediática política española.









El año pasado tuvo que realizar una aclaración tras una fotografía en la que se veía a su marido en un colegio electoral con una papeleta del PP en la mano. "Hemos cogido TODAS las papeletas, de TODOS los partidos, y después nos hemos metido en la cabina para meter en los sobres nuestra elección", escribía Pilar Rubio en una conocida red social.

Por tanto, Pilar Rubio se ha pronunciado sobre diversas cuestiones a través de una extensa entrevista que ha concedido a la revista Vanitatis y en la que debía resumir en un concepto a personajes públicos. A Ramos le colocaba la palabra "amor", para Felipe VI elegía el término "entereza" y para Florentino Pérez escogía "personalidad". Además, en esa charla también comentaba el modo en el que compaginan su marido y ella su ajetrada vida profesional. "Los dos tenemos profesiones complicadas y hasta ahora, lo hemos llevado bien. Es cuestión de acoplarse", decía tras indicar que su casa es donde esté su familia y que pueda acoplar su vida profesional.









Sobre las posibilidades de que se marche al extranjero, la presentadora ha asegurado que por el momento no se lo ha planteado. "Estamos aquí y ahora disfrutando de este lanzamiento. Ya veremos cómo me planteo el mañana. Mi vida es un puzzle". Hace escasos días, Pilar Rubio rechazó especular sobre dónde vivirán en unos meses. "No puedo hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. De 'El Desafío' lo que queráis, pero hasta ahí. No puedo hablar. Estamos bien. Todo bien. Todo muy bien. Estamos muy bien. Lo siento mucho", decía.

El motivo por el que Pilar Rubio se ausentó hace escasos meses de 'El Hormiguero'

Pilar Rubio tuvo que abandonar, por unos días, 'El Hormiguero' ya que su marido dio positivo por la covid-19. Después de comunicar el positivo de Ramos, tanto ella como sus hijos deben empezar cuarentena preventiva que dictan las autoridades sanitarias. La colaboradora se ausentó durante dos semanas al haber estado en contacto con un positivo en coronavirus.

El Monaguillo se convirtió en el sustituto de la comunicadora hasta su vuelta al plató. A pesar de ello, el cómico no se ciñó a lo que suele hacer Rubio y presentaba una sección con su característico toque personal. "Pero no le copies la sección de Pilar Rubio para arreglar lo tuyo", le decía Motos al ver de que iba su sección.