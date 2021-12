Un perro salva la vida de una bebé de 9 meses que dejó de respirar

Hay veces donde los perros son los héroes y protagonistas de las historias. Esta es una de ellas y Henry es el actor principal en una, además, muy conmovedora. La twittera Kelly Andrew ha contado la historia a través de un breve hilo sobre cómo su perro Henry pudo avisarles para que fuera a atender a su hija, quien se estaba ahogando.

Henry, un hermoso Boston terrier, hizo todo lo posible para rescatar a la pequeñita , y los detalles han sorprendido y emocionado a miles de personas.

Kelly dormía tranquilamente en su casa cuando, de repente, su perro Henry empezó a ir constantemente a la recámara de su bebé para despertar a la menor. Kelly, la madre, estaba empezando a perder la paciencia con el perro al ver que no paraba de ir hasta allí sin pensar en que algo terrible estaba a punto de suceder.

Cuando ella y su marido fueron a retirar al perro fue cuando se dieron cuenta que algo no iba bien: “Pasamos la noche en el hospital. No sé qué hubiera pasado si él no la hubiera despertado. No merecemos a los perros”, comentó.

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him.



Until she stopped breathing.



We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh