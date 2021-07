La periodista Concha Calleja desgrana las incógnitas que rodean al fallecimiento de Diana de Gales

P: Concha Calleja es una periodista y escritora española que conoce muy bien a Diana de Gales porque, entre otras cosas, ha escrito sobre ella.

C: Tengo varios libros sobre Diana. En 'Requiem por una Mentira' hablo de todo lo que rodea su muerte. Todo está lleno de misterios. Las investigaciones oficiales son incongruentes. ¿Cómo puede ser que una investigación que está hecha y existen archivos a los que tuve acceso y no van a estar libres hasta 2.127? Esto ya me llama la atención. Documentos que demuestran que Diana no está enterrada donde dicen. Está enterrada junto a su padre en una cripta de una Iglesia. Es muy llamativo que ella no iba en el féretro el día que se hizo el entierro. Ella fue enterrada dos días antes.

P: No hay un interés de que esto trascienda...

C: Interés por parte del establishment no lo hay. Se ha publicado en todas partes y en EEUU y México se ha vendido muy bien mi libro. A nivel de medios, publicarse se publicó muchísimo y la prueba es que hace unos días tenía mi Facebook bloqueado. Cuando se tocan algunos temas, durante unos días, te castigan. Cuando las cosas van documentadas, no debería haber problema.

P: ¿Qué te motiva a investigar sobre Diana?

C: Yo como investigador, tengo cierta inclinación por aquello que no está claro. Cuando empecé a investigar sobre Diana jamás pensé en escribir un libro. Me llamaba la atención porque se acercaba el juicio y me parecía interesante. Después tuve la suerte de hablar con el padre del novio de Diana y me aportó mucha documentación. A partir de ahí fue sacar muchas entrevistas, quería hablar incluso con el responsable de la investigación. Cuando le pasan el caso esa noche, esa misma persona se sorprendió porque ella simplemente investiga temas de homicidios, terrorismo, pero no un accidente de coche que es una muerte violenta pero va por otras vías. Y ella misma se sorprendía mucho antes de que existiese la alarma social que humo después.

En Francia, la misma madrugada en la que sucedia el accidente.

P: ¿Por qué molestaba Diana?

C: Era incómoda porque señalar es complicado, hablo del establishment. Ahí puede entrar hasta la propia monarquía, el sistema judicial. Diana era popular y cuando ella, que era la figura más popular que había, ahí firma su sentencia de personaje incómodo en ese momento. Diana era el poder mediático en el mundo. Ella fue a las minas antipersonas, se metió en un berenjenal enorme y quién no recuerda a Diana pasando por el campo de minas. Todo lo que hacía era seguido, comentado y aplaudido. Se había convertido en una mártir.

P: ¿Cuál es el legado que deja y por qué tanta gente la sigue recordando?

C: Cuando un personaje muere y no le toca y en las circunstancias en las que Diana muere se convierte en un mito. Era guapa, era popular, fue una mujer engañada.. sufrió un problema psicológico grandísimo y pasará a la historia como la persona que cambió la Casa Real. Hubo un antes y un después y cualquier suceso que haya que relacione a la Familia Real... lo que hubo hace mucho con el príncipe Andrés, la muerte del Duque de Edimburgo... cualquier cosa sale Diana y las repercusiones que tuvo a nivel político y en la Casa Real.

P: ¿Te quedó algo en el tintero sobre Diana?

C: Al principio, cuando escribí sobre Diana pensaba que solamente me daría para un libro. En breve sale, un tercero. Y tiene más que ver con todo lo que se hizo mal y más centrada en la investigación de su muerte. Todos esos flecos pendientes que son espectacularmente llamativos.

P: Aquello no fue un accidente de coche...

C: Fue un accidente intencionado de coche. No me cabe duda.

P: ¿Qué crees que estaría Diana haciendo en su 60 cumpleaños?

C: Yo creo que hubiese intentado ser discreta pero Diana tiene esa relación de amor odio con los medios. Ellos no quieren los medios pero los necesitan. Yo creo que sería posiblemente menos icono de lo que es ahora. Fuera de los focos, ya sé que se dice que ella estaba intentando tener una vida más tranquila, pero era imposible. Su hijo va a ser el futuro Rey algún día y su exmarido también va a ser algún día.

Diana era polémica entonces, llamaba la atención. Organizaba sus polémicas porque lo que hacía repercutía. Ya simplemente en la moda. Podemos coger cualquier vestido, traje de Diana que continúa siendo de actualidad. De vez en cuando, algunas firmas de moda sacan alguna prenda inspirada en ella. Imagínate el vestido de la venganza y todo. Como se maquillaba, como se vestía.

P: ¿Has pensado como se va a llamar ese libro?

C: No te lo puedo decir pero va a revelar muchas cosas.