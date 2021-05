Pérez-Reverte saca a la luz el 'efecto' que ha tenido para él vacunarse: "Para no ofenderlos"

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte es uno de los rostros más reconocidos en nuestro país y bastante asiduo a las redes sociales. Un ejemplo de ello es que en Twitter plasma sus pensamientos y vivencias. Además, también valora la actualidad desde su perspectiva.

En uno de sus últimos mensajes, lanzaba esta crítica a algunos tuiteros: "Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer". Además, Pérez-Reverte añadía que "por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto".

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021













El periodista ha tirado de ironía y ha adjuntado un formulario para "ofendidos de redes sociales". De este modo, Arturo Pérez-Reverte ha criticado a quienes le critican por haberse vacunado.

El mensaje ya suma más de 4.100 retuits y 19.200 'likes' y los tuiteros, por supuesto, se han tomado con humor las palabras del escritor. "En verdad son personas con muchos miedos", "Jajajaja", "Ya tiene la sangre contaminada Sr. Arturo" o "Se molestan como si les pagaran por ello", son algunos de los incontables tuits que ha recibido Pérez-Reverte.

Así perdió Pérez-Reverte los papeles con un seguidor que le acusó de ser de derechas: "Imbécil"

A comienzos de año, un usuario de las redes sociales creyó que la crítica que vertió hacía mucho más tiempo Pérez-Reverte iba destinada al Gobierno de Pedro Sánchez, y por eso le hizo la siguiente pregunta: "¿Tu derecha no es mediocre?". Un mensaje que provocó una contundente respuesta por parte del escritor: "Fíjese en la fecha del tuiteo, imbécil: marzo 2018. Cuando puse ese mensaje gobernaba la derecha".

El mensaje en cuestión sería el siguiente:

Washington Post, The Times, Le Monde, cuestionando la democracia española. Más que el problema catalán, lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 28, 2018

