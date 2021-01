Pepita, la primera vacunada en Asturias: "Mientras esto no baje, no salimos"

La usuaria de la Residencia La Mixta, de Gijón, Eulalia Josefa Paleo, de 80 años, ha hecho hoy un llamamiento a toda la ciudadanía para que se inmunice contra la covid-19 tras recibir la segunda dosis de la vacuna. "Mientras esto no baje en la calle, nosotros no salimos", ha advertido la anciana, natural de Lugo y conocida como Pepita por sus amistades.

Con la inoculación de la segunda dosis a Pepita y al resto de residentes y trabajadores de La Mixta -el mayor geriátrico del Principado con 300 usuarios y unos 300 empleados- se ha iniciado en Asturias la administración de la segunda dosis de la vacuna dentro de una campaña en la que, hasta el viernes, se había vacunado a unas 30.000 personas, el 3 por ciento de la población.

"Hay que vacunarse todos, si no esto no marcha. La gente tiene que entender que esto cada vez va a más y que, si no se hacen las cosas bien, estamos aquí este año, al otro y a saber hasta cuando", ha señalado Pepita tras mostrar el mismo ánimo que ya exhibió para recibir la primera vacuna que se ponía en Asturias a la hora de recibir la segunda dosis.

"Mucha gente tiene miedo al pinchazo, ¡qué pinchazo!", ha exclamado tras ser vacunada y después de emplazar a la población a comportarse, "a no ir a los botellones ni esas fiestas que hacen sin mascarillas y sin nada" y a salir de su domicilio una o dos veces a la semana "como en marzo" dado que, de no ser así, "esto no se acaba nunca".

Tras recibir su segunda dosis, el también usuario de la Residencia La Mixta Domingo Guzmán, ha señalado que la vacuna "es necesaria para todos" y que, si alguien se niega a ponérsela, "puede perjudicar a los demás" por lo que, a su juicio, "debería ser obligatoria".

Por su parte, la enfermera de Atención Primaria Lara Menéndez, se ha mostrado satisfecha de que en Asturias se haya suministrado en dos semanas la primera dosis de la vacuna a los 23.000 usuarios y trabajadores de las residencias socio-sanitarias sin que haya habido incidencias.

Menéndez ha asegurado que, en el área sanitaria de Gijón donde trabaja, menos del diez por ciento de las personas citadas para ponerse la vacuna la han rechazado y no se ha detectado ningún efecto adverso importante tras suministrarla, algo que, ha subrayado, "debe servir de ejemplo a toda la población para que se inmunice".

Un poco emocionada aseguraba estar Socorro Mancebo, técnico auxiliar de cuidados, tras recibir su segunda dosis de la vacuna. "Es el único paso adelante que podemos dar, los casos siguen creciendo, las restricciones siguen existiendo, la ruina económica también existe y la única opción que nos queda es vacunarse", ha apuntado.

El pasado 8 de enero se dio por completada en Asturias la administración de la primera dosis entre los 23.000 residentes y empleados de los centros de mayores, centrada ahora en los profesionales sanitarios, un colectivo entre el que el número de rechazos es anecdótico, según el Gobierno regional.

Asturias se situó durante varios días a la cabeza de vacunación en España y, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, había administrado el 85,3 por ciento de las vacunas contra la covid-19 que había recibido hasta el pasado viernes. EFE

rm/mfc/jlg