20 películas imprescindibles de Martin Scorsese

MADRID, 17 (CulturaOcio)

Con más de 60 títulos en su filmografía, y un solitario Oscar en sus vitrinas, el que consiguió como mejor director por Infiltrados en 2007, Martin Scorsese cumple ya 78 años. El genio de Queens ha consagrado una carrera de lo más prolifera convirtiendo a Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en sus actores fetiche y dejando para la posteridad algunas cintas que son, por méritos propios, clásicos del cine.

Scorsese ya es uno de esos directores que pueden presumir de ser leyenda viva de la historia del cine. Con un estilo propio, el director ha retratado con absoluta fidelidad el mundo de la mafia y los gánsteres en películas como Uno de los nuestros, Casino, Infiltrados o, más recientemente, El Irlandés.

Sin embargo, no se ha conformado con encasillarse en un estilo, ya que en su dilatada trayectoria también ha regalado algunos de los thrillers más intensos del último siglo, como Shutter Island, Gangs of New York o El lobo de Wall Street, todas ellas protagonizadas por Leonardo DiCaprio.

Con alguna que otra comedia de por medio (Jo, qué noche), algunas aventuras para toda la familia (La invención de Hugo) y auténticas obras maestras inmortales (Toro salvaje, Taxi Driver, El cabo del miedo), repasamos el gran legado de Martin Scorsese en 20 películas.

¿QUIÉN LLAMA A MI PUERTA? (1967)

MALAS CALLES (1973)

TAXI DRIVER (1976)

NEW YORK, NEW YORK (1977)

EL ÚLTIMO VALS (1978)

TORO SALVAJE (1980)

EL REY DE LA COMEDIA (1982)

EL COLOR DEL DINERO (1986)

LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO (1988)

UNO DE LOS NUESTROS (1990)

EL CABO DEL MIEDO (1991)

CASINO (1995)

GANGS OF NEW YORK (2002)

EL AVIADOR (2004)

INFILTRADOS (2006)

SHUTTER ISLAND (2010)

LA INVENCIÓN DE HUGO (2011)

EL LOBO DE WALL STREET (2013)

SILENCIO (2016)

EL IRLANDÉS (2019)

