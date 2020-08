El 'gesto solidario' de Antonio Maestre con Javier Negre: "¿Tienes Bizum?"

El periodista Javier Negre nos tiene acostumbrados a protagonizar varios momentos épicos en redes sociales. Desde su despido del periódico El Mundo, no ha dejado de trabajar y ha protagonizado varios programas en redes sociales, en un espacio conocido como 'Estado de Alarma'. Ahora, en cambio, lo presenta también la polémica presentadora Cristina Seguí, ya que Negre se encuentra de vacaciones.

En este espacio, el periodista y columnista de varios medios de comunicación, busca analizar la realidad política del país desde una perspectiva poco conocida y polémica, siempre con Sánchez en el punto de mira. Es esto, y sus polémicas declaraciones en contra de grandes medios corporativos, lo que ha podido causar su baja de la plantilla de El Mundo, aunque el programa que dirige también ha tenido que ver.

Parece ser que la ausencia de Negre de estos grandes espacios ha provocado un vacío en muchas personas. Entre ellas, el periodista y colaborador de diversos medios, Antonio Maestre.

El periodista es conocido por su perfil izquierdista y republicano, muy crítico con Vox y con los Franco, pero que en muchas ocasiones su tono le ha provocado problemas en su puesto de trabajo. El último encontronazo lo ha tenido en Mediaset, dentro de 'El Programa de Ana Rosa', donde ha tenido diversas discusiones ideológicas y políticas con la propia presentadora.

Estoy por meterle unas perras a @javiernegre10. Da hasta cosica — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 16, 2020

Sus palabras, ofensivas en muchas ocasiones contra sus propios compañeros, ha hecho que la cadena decidiese no contar con él. Una decisión que también ha provocado que en las últimas semanas el colaborador de Marea saliese en contra de Mediaset y de Ana Rosa, a quien culpa en gran medida de que la cadena no quiera renovarle.

En esta ocasión, sin embargo, el periodista le ha hecho una sugerencia a Javier Negre por su falta de actividad en las últimas semanas. En concreto, le ha dicho siguiente: "Estoy por meterle unas perras a Javier Negre. Da hasta cosica". Y después ha continuado con una pregunta que sin duda ha dejado a más de uno con la boca abierta.

¿Tienes Bizum, @javiernegre10? Que quiero meterte un euro para que no dejes de darnos momentos de diversión. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 16, 2020

"¿Tienes Bizum, @javiernegre10? Que quiero meterte un euro para que no dejes de darnos momentos de diversión", es lo que ha dicho en un tuit que rápidamente ha generado repercusión dentro de los seguidores de ambos periodistas. Lamentablemente, y no sabemos si se debe a que Negre esté buscando la total desconexión, no tenemos respuesta por parte de Negre. Veremos qué pasa en los próximos días.

