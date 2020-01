Pastora Soler hace este feliz anuncio en sus redes sociales

La cantante sevillana Pilar Sánchez Luque, musicalmente conocida como Pastora Soler, ha anunciado esta noche el nacimiento de su segunda hija, Vega, con un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales.

"Hoy ha llegado una nueva estrella a nuestras vidas para seguir iluminándola. Vega Viñolo Sánchez", ha escrito la cantante.

Vega es la segunda hija de la artista y su marido, el coreógrafo Francisco Viñolo.

El 15 de septiembre de 2015 nació la primera hija de ambos, Estrella, llamada como la patrona de su localidad natal, Coria del Río.

Una dulce espera en la que Pastora Soler animada por los numerosos mensajes de cariño y felicitaciones de sus fans, algo que ella misma ya agradecía en su perfil de Instagram: "Después de esta semana tan loca de idas y venidas, conciertos, viajes y también algún día libre en los que he disfrutado de mis amigo@s, hoy vuelvo a casa con unos días por delante para descansar!! Sobre todo os quería agradecer tantas felicitaciones y muestras de cariño que he recibido a lo largo de estos días por mi próxima maternidad!!!! Me siento tan querida por tod@s vostr@s!!!! Ah y se me olvidó contaros que el bebé que espero es una niña!!!!!! Graciiiiiiiias por tanto amor!!!! Os quiero".

El mensaje en el que anuncia el nacimiento de su hija cuenta en Instagram con más de 55 mil 'me gusta'