Pasta Grannies, las abuelas influencers que te enseñan cómo hacer la auténtica pasta italiana

Habitualmente, vemos la pasta como un plato bastante socorrido por lo sencillo y rápido de hacer que es. Ponemos a cocer la pasta el tiempo indicado, le añadimos un poco de tomate y queso, y ¡listo! Pero si queremos degustar una auténtica pasta fresca italiana, con este plato estamos bastante lejos de la realidad.

La pasta es casi una religión en Italia y para conocer cómo hacerla de la manera más tradicional, lo mejor es recurrir a las 'nonnas'. Esas abuelas italianas que todavía siguen a raja tabla los pasos para hacer la pasta a la vieja usanza: a mano cada día con las materias primas de toda la vida y con utensilios tradicionales que manejan con una maestría envidiable. Un proceso que empieza a estar en riesgo de desaparecer en las casas italianas, ya que las nuevas generaciones no tienen tiempo para cocinar con tranquilidad y conservar estas costumbres de sus abuelas.

Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, así que nada como aprender de las más veteranas en la cocina. Y esto es lo que seguro que debió pensar Vicky Bennison a la hora de empezar el proyecto 'Pasta Grannies' en 2016. La escritora estaba investigando un libro sobre comida italiana cuando se dio cuenta de que las habilidades culinarias ya no se estaban transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Por eso, decidió comenzar a grabar a las abuelas realizando sus recetas caseras de pasta y crear un canal enYouTube con esos vídeos, que no tardaron en hacerse virales. Después de 6 años, el canal ya roza casi los 900.000 suscriptores y se ha convertido en toda una referencia para descubrir los trucos y secretos de las mujeres que siguen haciendo pasta a mano.









Aparte de YouTube, las Pasta Grannies también están en Instagram, donde comparten vídeos casi cada día y arrasan entre sus más de 880.000 seguidores, que no se quieren perder la forma auténtica de elaborar la pasta fresca italiana.

A raíz del éxito de las nonnas 'youtubers', las recetas de las diferentes abuelas se han publicado en el libro Pasta Grannies: The Secrets of Italy's Best Home Cooks, con platos para todos los gustos. Además, están a punto de lanzar una segunda entrega, con la que seguir descubriendo peculiaridades de la preparación de la pasta en diversas regiones de Italia.