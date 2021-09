El padre de Marta Calvo agradece a Policía y Guardia Civil su trabajo: "Sabemos que se están dejando la piel"

Sergio Calvo, padre de la joven Marta Calvo, desaparecida desde hace dos años en Manuel (Valencia), ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el trabajo que están llevando a cabo para buscar a su hija, cuyo crimen confesó Jorge Ignacio J.P., en prisión por esta y las muertes de dos mujeres más. "Sabemos que se están dejando la piel en este caso, pues así lo han demostrado desde el principio", ha indicado en un comunicado.

El padre de Marta ha agradecido, en particular, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil su "incesante trabajo" para localizar el cuerpo de su hija, "a pesar de que la última búsqueda no haya dado los frutos que todos esperábamos".

Precisamente, la Guardia Civil ha suspendido este martes la nueva búsqueda del cuerpo de Marta en un vertedero ilegal próximo a Manuel. Los agentes también habían centrado su trabajo en la cantera de Castelló, a unos tres kilómetros de la anterior localidad.

La pasada semana ya se rastrearon tres puntos en la nueva búsqueda en lugares próximos a Manuel: el paraje natural de Font Amarga en Manuel, la Ermita de Santa Ana en Llosa de Ranes y una zona rural en los alrededores de la localidad de Castelló.

Los agentes reanudaron la pasada semana la búsqueda de Marta Calvo después de que constataran que el detenido había omitido en su declaración que había estado en esa zona de Manuel durante cierto espacio de tiempo durante la mañana de los hechos, algo que se ha podido comprobar tras la geocalización de su teléfono móvil ya que él mintió sobre este extremo.

La joven desapareció en Manuel, donde residía su presunto asesino, en noviembre de 2019, tras haber mantenido un contacto sexual con él. Una vez detenido, Jorge Ignacio declaró que la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente descuartizó el cuerpo y distribuyó sus restos por contenedores.

"NO PERDEMOS LA ESPERANZA"

"A las puertas del segundo aniversario de su desaparición, los que tanto queríamos y seguimos queriendo a Marta, no perdemos la esperanza de que alguna de las vías de investigación acabe con la localización de su cuerpo, algo que nos permitiría poderlo velar, y le otorgaría el descanso que ella merece", señala el padre en el comunicado.

Sergio Calvo subraya que "no existe mayor dolor para un padre que saber que la respuesta a dónde está su hija se encuentra en la conciencia de una persona que, pudiendo decirlo, prefiere hacer mayor nuestro sufrimiento".

También sobre esta búsqueda se ha pronunciado la delegada del Gobierno, Gloria Calero, quien ha presidido un minuto de silencio de condena por la víctima del crimen machista de la Vila Joiosa (Alicante).

"La Guardia Civil no cierra un caso hasta que no lo puede cerrar. Lo que habían visto era una posible línea de investigación, dentro de lo que siguen investigando, que no ha dado el fruto que ellos esperaban que dieran", al no haber encontrado nada de lo que esperaban hallar, ha resumido la delegada.

No obstante, ha añadido que esto "no quiere decir que los casos se cierren. Ese caso no se cerrará hasta que no se encuentre el cuerpo de la asesinada", se ha comprometido.