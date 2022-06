Paco León desvela cómo ha sido trabajar con Dora Postigo

MADRID, 4 (CHANCE)

Paco León está viviendo uno de los momentos más pletóricos de su vida. Hemos podido hablar con él sobre el rodaje de 'Rainbow', película que ha contado con la participación de Dora Postigo, hija de Bimba Bosé y lo cierto es que ha sido algo súper especial para él.

Tanto que el actor se ha mostrado de lo más agradecido y enamorado de trabajar con Dora Postigo: "yo tengo un crush totalmente, estoy enamorado. Enamorado de esa niña, eso es talento puro". Durante el rodaje, han sabido entenderse a la perfección y han celebrado su mayoría de edad: "acaba de cumplir dieciocho, por fin, parecía que no los iba a cumplir nunca y es un talento increíble. Sabe de todo, es como mayor, tenemos casi telepatía, nos hemos entendido muy bien".

Paco León nos confiesa no saber quién es Luis Lorenzo, tampoco sabe a ciencia cierta si ha coincidido con él en algún rodaje: "ay, no sé quién es Luis Lorenzo" y añade: "lo mismo sí, no sé. ¿el policía ese no es?".

El actor nos asegura que con los años ha aprendido a divertirse en la justa medida: "hay motivos para celebrar muchas cosas y hay que aguantar y hay que saber mantenerte durante todo el día, durante toda la noche. Hay que saber estar para celebrar y hay gente que se chuza muchísimo y se queda. Yo no, ya tengo una edad, me cuido y sé divertirme sin destruirme".

Paco nos confiesa su gusto por tomar el sol, algo que ha podido hacer recientemente en su viaje a Ibiza: "estuve dos días pero vengo moreno porque en cuanto empieza el sol, soy de terraza. Soy tanoréxico, un poquito". Sus planes para verano incluyen compaginar el trabajo con escapadas a la playa en familia: "espero que escaparme y bañarme y disfrutar de un verano que se pueda viajar un poquito, que yo tengo muchos planes para el verano. A ver si me cabe todo"