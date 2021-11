Pablo Echenique: su sueldo, su polémica con Susanna Griso y el partido en el que militó antes que en Podemos

La historia política de Pablo Echenique no se puede entender sin Unidas Podemos y la de la formación morada tampoco sin él. El actual portavoz UP en el Congreso de los Diputados es uno de los políticos más conocidos de nuestro país, tanto por sus declaraciones en la Cámara Baja como a través de las redes sociales, donde en más de una ocasión ha sido noticia por ser protagonista de importantes polémicas.

En la formación morada, donde se han producido muchos cambios y salidas en los últimos años, Echenique sigue siendo un hombre fuerte del partido, siendo una persona de máxima confianza del líder histórico de la formación, Pablo Iglesias, al que ha acompañado en los años de bonanza y también de crisis del partido de izquierdas.

La historia de Echenique comienza en la ciudad argentina de Rosario, donde nace el 28 de agosto. Su llegada a España se produce con 13 años, con su madre Irma y su hermana Analía, que se establecen en Zaragoza.

Uno de los principales motivos por el que su familia decidió llegar a España fue la discapacidad de Echenique. El político de la formación morada sufre una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria y degenerativa, desde que apenas era un bebé. Su discapacidad es de un 88%.

En cuanto a su formación académica, Pablo Echenique se doctoró en Ciencias Físicas en la Universidad de la capital aragonesas a gracias a su tesis "A botton up physical approach from small peptides to proteins", que obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude.

Tras finalizar sus estudios, trabajó en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la misma Universidad de Zaragoza. Ya en el año 2009 consiguió una plaza de científico titular del CSIC en el Instituto de Química Física Rocasolano.

Sus primeros pasos en política: vinculado a Ciudadanos

Antes de llegar a la formación morada, pocas personas saben que Pablo Echenique estuvo vinculado a la formación naranja de Albert Rivera, Ciudadanos, partido en el que militó hasta que llegó a Podemos en el año 2014. Su entrada en la formación morada se produjo después de que conociese al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y a Pablo Iglesias en el Círculo de Discapacidad.

Desde la creación de la formación morada, vinculada a los famosos círculos a la manifestación del 15-M en Madrid, Echenique ha ostentado diferentes cargos de responsabilidad hasta llegar al que tiene ahora: portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, puesto en el que sustituyó a Irene Montero, actual ministra de Igualdad.

Durante estos más de cuatro años en Unidas Podemos, Echenique ha sido eurodiputado, secretario general de Podemos en Aragón, secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, secretario de Acción de Gobierno y por último portavoz en el Congreso.

Son muchas las voces críticas que responsabilizan a Echenique de salida de históricos del partido, como Íñigo Errejón o Carolina Bescansa.

La historia de amor con Maríale

En cuanto su vida personal, Echenique está casado desde el mes de agosto del año 2012 con María Alejandra Nelo Bazán. También conocida como Maríale, el amor entre ella y Echenique surgió en la universidad cuando ella estudiaba el doctorado. En cuanto a su enlace hay una anécdota, y es que se realizó en Tenerife por Echenique odia el frío.

Tal y como recogen varios medios, la chispa entre ambos surgió cuando Maríale vio por primera vez a Echenique en el Campus Río Ebro. Tras un breve contacto, ella no dio el paso de pedirle el número de teléfono, pero sí decidió agregarle a Facebook. La relación fue despacio, y según ha explicado Echenique no se dieron un beso hasta la sexta cita. Siempre que habla de su esposa se refiera a ella como "el amor de su vida".

La vida de Echenique y su pareja en Madrid

La pareja vive en Madrid, en el Barrio de Salamanca. La elección de este barrio provocó mucha polémica, ya que se trata de una de las zonas con mayor poder adquisitivo de la capital de España, aunque la vivienda del político de la formación morada está en realidad en la zona de Guindalera.

La vivienda es un bajo de unos 40 metros que solo tiene una habitación. Según publica el medio digital 'Jaleos', el coste mensual de este alquiler es de 700 euros. La llegada de Echenique a este inmueble generó también mucha polémica por la colocación de unas cámaras de vigilancia que enfocaban a la vía pública.

Echenique y Maríale escogieron esta vivienda para facilitar el acceso del político a su domicilio. En este sentido, para entrar en la vivienda, Echenique no pasa por el portal, sino que lo hace a través de una puerta automática que se abre con un mando desde la propia calle.

Pero Echenique y Maríale no viven solos, con ellos están sus dos perros: Luffy y Leela, que son protagonistas de la mayor parte de las publicaciones de Echenique en las redes sociales.

Aparte de su vivienda en la capital de España, Echenique y su pareja también tienen otra en Zaragoza, tal y como se refleja en su declaración de la renta. La vivienda asciende a un valor catastral de 61.427 euros.

El debatido sueldo de Pablo Echenique

El sueldo de Echenique siempre ha estado en el punto de mira dentro de su partido. Durante un tiempo, el político de la formación morada estuvo cobrando cerca de 48.000 euros.

Este sueldo era superior a la regla de Podemos, que dice que los políticos de su partido no pueden ganar más de tres veces el salario mínimo. Según las reglas de Podemos, la diferencia entre la regla y el sueldo debe ser donada. Ahora, como portavoz del Congreso de los Diputados, Echenique se embolsa cerca de 58.000 euros, 10.000 euros más.

Sus polémicas en redes sociales

Echenique ha estado en el centro de diversas polémicas por sus declaraciones, tanto oficiales como personales a través de sus redes sociales. En este sentido, Echenique no ha dudado incluso en apuntar públicamente a periodistas, como fue el caso del presentador de los Informativos de Antena 3, Vicente Vallés.

En el verano del año 2020, el político de la formación morada reaccionó a una información del periodista en su programa de televisión con el siguiente tuit: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos está en el Gobierno. Está en su derecho, pero no lo llamen 'informativos'".

Este mensaje provocó una importante revolución en redes sociales y también en medios de comunicación, ya que algunas de los periodistas más importantes de su país salieron en defensa de su compañero. Además, a esta denuncia se sumaron rostros conocidos de otros ámbitos de la sociedad como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte.

También han sido polémicos otros tuits dedicados a otros periodistas, como la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, a la que criticó después de comentar una publicación de Pablo Iglesias con una imagen de Yolanda Díaz e Irene Montero juntas: "La paja mental que se tienen que hacer con tuit de Pablo Iglesias que no tiene ná, con Susana Griso leyendo una letra de Molotov, para acabar defendiendo a las cloacas y a un mafioso encarcelado. Delirante. Todo vale contra Pablo Iglesias y Podemos. Incluido el surrealismo".

Además, también son conocidas sus diferentes respuestas a Ana Rosa Quintana, periodista de Telecinco, que también ha sido diana de los ataques del portavoz morado: “Presentadora de un programa de máxima audiencia retuiteando a un partido de extrema derecha que reivindica los gobiernos terroristas de Franco, niega la violencia machista y difunde odio contra feministas, personas migrantes y homosexuales. Caretas fuera. Las cartas boca arriba”.

En sus redes sociales aparecen un auténtico decálogo de ataques a la Monarquía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con mensajes a favor, por ejemplo, de sacar del Código Penal los delitos de enaltecimiento del terrorismo.

Echenique y sus frentes judiciales

Además, Echenique ha sido noticia en los últimos meses por sus diferentes capítulos con la Justicia. La pasada semana se dio a conocer que la Audiencia de Madrid había confirmado su condena, y la de Juanma del Olmo, por asegurar que la candidata del partido morado en Ávila en 2019, Pilar Baeza, había sido violada. En este sentido, la Justicia entendió que se había producido una intromisión ilegítima en el honor del presunto agresor, ya que no quedó probado, y que no era amparada en el derecho a la liberta de expresión. El hombre sobre el que Echenique vertió estas acusaciones fue asesinado hace 36 años.









Este es el último capítulo de varios casos judiciales que han salpicado al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. También está condenado, con sentencia firme, por la sanción que le impusieron por la contratación irregular de su asistente. Echenique retiró el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo contra la obligación de pagar una multa de algo más de 11.000 euros a la Seguridad Social, por lo que la sanción se convirtió en firme.

Por último, Echenique fue identificado por la Policía Nacional en un informe aportado al juez que investiga a Podemos por presuntos delitos de malversación y administración desleal como apoderado de una de las cuentas desde las que el partido pago a la empresa 'Neurona'.