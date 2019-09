"Oxígeno": la vida de Marta contra la fibrosis quística en un cortometraje

"Oxígeno" es el título de un cortometraje en el que Marta, una joven de 29 años, relata de una manera sencilla y sincera su historia personal y su lucha contra la fibrosis quística, una iniciativa que pretende hacer más visible esta enfermedad genética que afecta a unas 2.500 personas en España.

En menos de tres minutos, en el corto, presentado a competición en el certamen Notodofilmfest, Marta habla con la naturalidad que da vivir con la enfermedad desde su nacimiento sobre detalles de su vida en pareja, las dudas sobre si supone una "carga" para los que la rodean, y su tratamiento: 26 o 27 pastillas diarias, broncodilatadores dos veces al día, suero, antibióticos inhalados y ejercicios para mejorar la respiración.

En "Oxígeno", escrito y dirigido por el guionista Luis Murillo Arias, que vive de cerca, con su mujer, la fibrosis quística, para la que aún no se ha hallado cura, Marta cuenta cómo conoció a su novio, Alberto, y cómo se lo contó.

"Se lo dije pronto -explica- me dio esa confianza y un día se lo conté"... "A veces sientes que les das una carga que con otras personas no tendrían, pero pienso: bueno pero es lo que hay. Yo tampoco lo he elegido. Hay que luchar juntos contra ello".

La fibrosis quística es, según sus palabras, una enfermedad hereditaria debida a un gen defectuoso de la proteína CFTR. Su cuerpo genera un moco más espeso del habitual que se acumula en el sistema respiratorio y digestivo, lo que provoca a estos pacientes graves infecciones que los llevan con frecuencia a ingresar en el hospital.

En los momentos de crisis, la tos le ha llegado a provocar desgarros en la musculatura de las costillas. "Sí, he tosido sangre", narra ante la cámara.

A día de hoy -cuenta- "tengo una esperanza de vida de 35 a 40 años. No tengo miedo a la muerte. No es algo que me plantee".

Pese a la dureza de su testimonio, transmite energía y vitalidad, cualidades por las que fue elegida por Murillo para protagonizar el cortometraje, producido por Cochabamba Films, y así lo resume al final: "Sí, soy feliz. No sé decirte por qué. Siento que soy feliz y ya está", y surge su enorme sonrisa.

El objetivo de Luis Murillo, periodista, guionista de cine y series de televisión, y de Marta Ruiz, licenciada en Biología y ahora opositora, es ampliar su proyecto más allá de YouTube, con un largometraje para hacer visible la fibrosis quística.

Y además -dice Marta a Efe- conseguir "que podamos acceder a los nuevos tratamientos, que no se comercializan por falta de acuerdo entre el Gobierno y la farmacéutica", una de las reivindicaciones que pacientes y familias hicieron el pasado 8 de septiembre, cuando se celebró el día mundial de esta enfermedad.