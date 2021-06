Nuria Roca hace saltar todas las alarmas por su estado de salud: "Dos días en cama"

Nuria Roca ha compartido a través de redes sociales una mano vendada con una vía puesta y ha asustado a sus seguidores. Tanto es así, que la presentadora se ha visto obligada a tranquilizar a sus seguidores tras su ingreso hospitalario: "Esta semana ha sido un tanto complicada...la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado....pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana. Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife...Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión".









Además añadía lo siguiente: "en breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión..."

La colaboradora de 'El Hormiguero' no ha indicado qué es lo que le sucede exactamente. Lo único que ha explicado es que no es grave y precisa de reposo y seguimiento de las pautas médicas.

Hace un par de días, Nuria Roca ya preocupaba pues permaneció dos días en la cama con fiebre alta. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y los seguidores le han deseado una pronta recuperación. "¡Ay Nuri! El cuerpo a veces pide una pausa...se le da y en nada a tope otra vez", "Mi reina, no tienes que disculparte de nada, somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria solo deseo que te mejores", le escribía la actriz Antonia San Juan.









La agenda de Nuria Roca está repleta de proyectos y, por el momento, tendrá que frenar todas las cuestiones laborales pendientes para poder recuperarse de este percance.

Lo que desconocías de Nuria Roca: la operación que cambió su físico y su desconocido problema con Hacienda

Nuria Roca es una reconocida presentadora de televisión que también ha ejercido como actriz, locutora de radio y escritora. A pesar de haberse dedicado toda su vida a la comunicación, no se preparó para ello. En 1993, se graduó en arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Sin embargo, apareció como concursante en televisión y gustó tanto que sigue en la pequeña pantalla desde entonces.

Debutó como presentadora de televisión en 1994 en el canal autonómico valenciano, Canal 9 en el concurso 'La Sort de Cara' y, poco después, también presentó en ese mismo canal 'Fem tele' (1998). Ese mismo año, fue fichada por Chicho Ibáñez para ponerse al frente de 'Waku Waku' de TVE, lo que marcó un antes y un después en su carrera y su vida personal.

Hace tres años, Pablo Motos desveló en 'El hormiguero' uno de los mayores complejos de Nuria Toca, el que solucionó pasando por quirófano. "Se operó de las orejas de soplillo", desveló el conductor del espacio de Antena 3, lo que hizo que su compañera se sonrojase