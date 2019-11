"Normalidad" en el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad, según el sector

Echan en falta accesibilidad arquitectónica en todos los colegios electorales y más apoyo para las personas con discapacidad intelectual

Las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre son las cuartas en España en las que todas las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al voto -tras las generales del 28 de abril, las europeas y las autonómicas- y, según el sector de la discapacidad, la jornada se ha caracterizado por la "normalidad".

Concretamente, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha recalcado que la reforma de la Ley Electoral que devolvió el derecho al voto a unas 100.000 personas incapacitadas judicialmente está instalada en la "normalidad".

"No se nos han reportado incidencias relevantes en relación con el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad. No nos constan exclusiones o malas prácticas respecto de no admitir a las personas con discapacidad que acaban de recuperar este año el derecho de voto --ha señalado Pérez Bueno a Europa Press--. Deducimos que el sistema electoral y las personas que lo forman han aceptado y asimilado con total naturalidad el que todas las personas con discapacidad puedan votar".

El máximo responsable del CERMI también destaca el hecho de que personas con discapacidad intelectual han sido elegidas designadas miembros de mesa. "Hace unos meses no podían votar y ahora forman parte de las mesas de los colegios electorales. El número es pequeño pero apunta a una cierta regularización de su presencia y en el futuro seguramente irá a más", añade.

Igualmente, destaca la presencia de presidentes y presidentas de mesa que son personas ciegas o sordas, algunas acompañadas por su asistente personal o por su perro guía o de asistencia. "Nos va indicando que la administración electoral se abre a todas las formas de diversidad y también que acepta, provee o dispone de los apoyos que las personas para ejercer esas funciones piden o llevan por sí mismas, pero se les deja usar. En otras ocasiones ha habido dificultades", ha señalado.

También subraya la puesta en marcha de medidas de accesibilidad cognitiva de orientación de señalética para personas con discapacidad intelectual a modo de proyecto experimental que espera se consolide. En este sentido, ha recalcado que con las reformas normativas que están impulsando en el futuro sería obligatorio que una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda entender el entorno de un colegio electoral por si misma y pueda orientarse el día de la jornada electoral, aparte de poder comprender los programas electorales o las indicaciones de cómo votar.

"La comprobación es de que la reformas funcionan y la sociedad demuestra que está más avanzada o adelantada a veces que los gobernantes o el legislador", añade Pérez Bueno que también destaca que lo que ha costado "tanto tiempo y esfuerzo" conseguir, como el voto de todas las personas con discapacidad, se traduce en "fluidez y naturalidad" una vez aprobada la ley.

No obstante, ha señalado que también hay aspectos negativos como colegios electorales que no son accesibles pese a que la legislación electoral y de accesibilidad obligan a que todos sean accesibles, o problemas en el transporte. "Dificultades que son ya tan persistentes que casi forman parte del paisaje pero que en ningún caso debemos admitir sino que sistemática y exhaustivamente se deben denunciar y exigir a los responsables políticos, autoridades, operadores y agentes electorales que desaparezca", alerta.

Mientras, desde Plena Inclusión también se felicitan por la normalidad registrada en la jornada electoral de este domingo, en cuanto a la participación de las personas con discapacidad intelectual, tanto como votantes, como como miembros de mesas.

"Agradecemos que las administraciones públicas responsables hayan facilitado la experiencia de 'elecciones más fáciles de entender'", aseguran fuentes de la organización a Europa Press en referencia a los más de 1.000 colegios electorales de siete comunidades autónomas que han usado señalética para facilitar la accesibilidad cognitiva. Concretamente, destacan los casos de Extremadura y Melilla donde se han implantado señales que facilitan la accesibilidad cognitiva en todos los colegios. "Confiamos en que esta iniciativa se extienda en los próximos comicios a la mayoría del Estado", subrayan.

FALTAN MÁS CANDIDATOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En todo caso, lamentan que todavía está pendiente la aplicación de un sistema de apoyos global que facilite y garantice la participación política de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como su presencia, como candidatos y candidatas, en más listas de formaciones políticas.

Por su parte, fuentes de la ONCE han confirmado a Europa Press que de momento tampoco conocen ninguna incidencia relacionada con el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad y destacan el hecho de que haya habido personas ciegas miembros de mesas electorales con apoyo técnico o humano. Igualmente, subrayan que casi 1.000 personas ciegas por toda España han podido ejercer el voto secreto en igualdad a lo largo de toda España al haber solicitado el 'kit' de voto accesible.