Nieve y hielo en el coche: como limpiarlo para poder moverlo

Tres días después del paso de Filomena, aún hay miles de coches atrapados en la nieve. Aunque poco a poco se va recuperando la normalidad en ciudades como Toledo, Guadalajara o Madrid, lo cierto es que aún hay muchas calles que siguen sin ser transitables y la mayoría de los coches de la capital siguen rodeados de una gran cantidad de nieve y hielo que impiden moverlos sin realizar antes la debida limpieza.

Lo ideal sería haber retirado la nieve antes de que se endureciera y se convirtiera en hielo. Es importante que no le eches sal, porque aunque evita que la nieve se convierta el hielo, la sal daña la carrocería del coche. Simplemente con una pala o incluso un recogedor de escoba se podría haber retirado sin mucha dificultad la nieve del coche y los alrededores. Pero si no lo has hecho ya, es probable que la nieve de tu coche ya se haya solidificado, después de dos noches consecutivas con temperaturas inferiores a los -10ºC. Por eso, es importante conocer los pasos a seguir para retirar el hielo y recuperar nuestro coche.

Cómo quitar el hielo del coche para volver a utilizarlo

Una de las cuestiones importantes es seguir el orden adecuado para retirar el hielo del coche. Lo primero que se debe retirar es la nieve de la parte superior del auto, la que está en el techo y en los cristales.

A la hora de limpiar el parabrisas y el resto de lunas del vehículo es fundamental no cometer el error de echar agua caliente. El cambio brusco de temperatura podría provocar que se resquebrajaran los cristales. Otro error que hay que evitar es intentar activas los limpiaparabrisas. Las escobillas pueden estar pegadas y el intentar moverlas puede dañar el motor.

Lo ideal es utilizar una rasqueta específica o, si no se puede, algún tipo de tarjeta o carné, aunque sabiendo que se puede estropear. También podemos utilizar alcohol.

Si lo que tienes alrededor del coche es ya hielo sólido, lo mejor es utilizar un pico para golpear el hielo poco a poco hasta que consigas romper la placa y poder retirarlo con facilidad. Es importante tener especial cuidado para no golpear la carrocería o los neumáticos del vehículo con él.

Con todos estos pasos, será más fácil liberar tu coche del hielo y volver a utilizarlo tras el gran impacto que ha tenido Filomena.