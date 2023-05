Natalia Rodríguez nos habla de todos sus proyectos profesionales

MADRID, 28 (CHANCE)

Multitud de rostros conocidos se dejaron ver el viernes en 'La noche blanca' de Desalia, entre ellos, Natalia Rodríguez, que lucía una sonrisa de oreja a oreja por estar viviendo una experiencia inolvidable. La cantante atendió a los medios de comunicación y, como no podía ser de otra manera, nos habló de todos sus proyectos profesionales.

La artista también quiso hablarnos de sus compañeros de 'Operación Triunfo' con los que "tengo muy buena relación" a pesar de que "siempre había muchas polémicas, que si amigos, compañeros". Natalia ha dejado claro que "lo mejor de todo es que nos llevamos muy bien entre todos, que nos tenemos mucho cariño, que somos una hermandad que nunca se va a romper, que cuando coincidimos somos lo más, somos como hermanos, pero sí que es cierto que con algunos tienes más complicidad que con otros, igual que igual que cuando sales del colegio o del instituto".

La artista nos confiesa que "he sacado single, se llama 100%, estoy eufórica perdida porque está pegando muy fuerte en Youtube. Es un video clip que he hecho yo, que la he compuesto yo y es un proyecto muy personal mío y la verdad que estoy viendo que está en aceptación increíble, así que que mejor que celebrarlo en Desalia".

Ahora, la artista está muy emocionada porque "tengo una gira que ya ha empezado, voy a estar por toda España, voy a estar en los de Tuenti, estoy en Fuenlabrada con Vico, este próximo 3 de junio, voy a estar en Cádiz, voy a estar en muchísimas partes de toda España".

Por último, si tuviera que elegir entre uno de los momentos profesionales más importantes, Natalia contesta que "a nivel de mi vida he tenido momentos muy, muy bueno, pero el que jamás olvidaré fue cuando me dijeron vamos a grabar de tu primer disco, que fue recién salía de operación triunfo y dije guau, un disco. O sea que me dieran esa posibilidad. Y ya. De ahí han venido muchos momentos de presentadora de televisión, sacando singles, canciones. He tenido mucha suerte, la verdad no me puedo quejar".