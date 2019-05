El nacimiento que ha unido a Bibiana Fernández y Laura Sánchez

MADRID, 4 (CHANCE)

Bibiana Fernández y Laura Sánchez están de enhorabuena. La presentadora y la modelo han vivido un día de lo más especial con el nacimiento de los cinco cachorritos de la perrita Juanita, compañera de la top y el cantante David Ascanio.

Y es que Joe, el perrito de Bibiana, y Juanita estaban embarazados. Una pareja que goza de tanta fama en Instagram como sus dueños. Así lo podemos ver en el perfil oficial de Juanita que hace unos días explicaba cómo iba la recta final de su embarazo: "Quien me iba a decir que esto pasaba así de rápido!! Que no me queda nada!! Rogelio ( mi "amigo" y veterinario) me ha dicho que estoy estupendamente ( aunque haya cogido yo mis kilitos y la operación bikini la deje para el año que viene) muchas gracias por todas las muestras de cariño que me estáis dando!! Sois lo más!! Y os dejo la radiografía que me han hecho hoy en la que se ven a mis 4 bebés ( no sé si serán 4 o 5) yo solo pido que sea un ratito corto. Me quedan muy poquitos días!! Y que pesados siguen los abuelos!!!".

Por su parte, Bibiana ha querido inmortalizar el momento del nacimiento junto a Laura Sánchez y los cachorros recién nacidos: "No hay más belleza y punto".