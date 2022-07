¿De verdad te pueden multar por construir castillos de arena o jugar con las palas en la playa?

Jugar con un balón de fútbol, realizar un castillo infantil de arena o echar un partido de palas son algunas de las prohibiciones más virales de los últimos días. Observando diversos medios de comunicación es posible que muchos españoles se hayan llevado las manos a la cabeza observando las polémicas restricciones impuestas por algunos ayuntamientos para sus respectivas playas. De la noche a la mañana, actividades habituales en nuestras costas se volvieron virales en redes sociales dada la noticia lanzada por un programa televisivo del que todo el mundo se hizo eco. Con la noticia en boca de todos, la polémica, e incluso los memes, no se hicieron esperar. El revuelo causado por dichas normativas implementadas ha llevado a los distintos ayuntamientos de las localidades involucradas a pronunciarse sobre la noticia.

Las multas de hasta 500 euros por que tu hijo realice un castillo con la arena, por jugar con un balón o por realizar un partido de palas, durante muchas horas fueron medidas sancionadoras tan controvertidas como reales. El surrealismo de la situación desembocó en que los consistorios de las localidades tinerfeñas de Arona y de Villa de Arico fueran el punto de mira de muchos españoles. Ante tal situación, los respectivos alcaldes de dichos municipios sacaron lo siguientes comunicados de manera oficial:

“Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y redes sociales sobre que en nuestro municipio se prohíbe la construcción de castillos de arena, el Ayuntamiento de Arico manifiesta que no se sanciona la construcción de estas estructuras efímeras en nuestras costas”, expresó Sebastián Martín, alcalde de Arico, desmintiendo así la noticia divulgada.

“El Ayuntamiento de Arona ha salido hoy al paso de un bulo, difundido en los últimos días en redes sociales, que asegura que el municipio prohíbe realizar castillos de arena en sus playas”, manifestaba José Julián Mena, alcalde de Villar de Arico, ratificando como mentira todo lo dicho sobre las supuestas normas.

Atendiendo al propio comunicado, todo apunta a un error en cuanto a la verificación de la información: “Todas ellas se remontan a un borrador de ordenanza del año 2009, de cara al cual se estudiaba limitar el uso de la arena por parte de los usuarios del litoral. No obstante, en el municipio no existe aún ordenanza de playas, por lo que rigen normativas como la de Costas, que establece que las actividades que ocupen el dominio marítimo-terrestre deben contar con autorización de este departamento”, añadía los dirigentes de Arico en el comunicado de negación de la noticia. Es decir, el municipio señala que “no existe aún ordenanza de playas”, refiriéndose a un borrador de hace 13 años.

Continuando con la declaración del Ayuntamiento de Arico cabe resaltar que existe una parte de realidad en cuanto al asunto concreto de los castillos de arena. Tal y como expresa el comunicado “si existe una normativa en lo que se refiere, no a la realización de los habituales castillos infantiles, sino en el caso de grandes estructuras de arena, como esculturas, que se ven en muchas playas y que, en la mayoría de casos, van ligadas a la solicitud de dinero, para lo cual se produce la ocupación de espacio público que, además, se ve seriamente deteriorado”.

De este modo, el bulo puede deberse a la confusión entre castillos de arena infantiles y estructuras de gran tamaño con arena que “en la mayoría de casos, van ligadas a la solicitud de dinero, para lo cual se produce la ocupación de espacio público que, además, se ve seriamente deteriorado”.





Lo que sí está prohibido

El hecho de que esas hipotéticas normas no fuesen reales no quita de otras, por surrealistas que pudiesen parecer algunas, si que sean verídicas y estén vigentes. Estas son algunas prohibiciones que tal vez no conocías: