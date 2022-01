La muerte del asesino: Robert Durst, el multimillonario homicida confeso de tres crímenes, fallece en prisión

Hace ya 22 años, corría el final del siglo XX, arrancaba el 2000. Una mujer apareció muerta víctima de un disparo en la cabeza; Sin vida, inerte, yacía en el suelo de su vivienda en Beberly Hills. Se trataba de Susan Berman, una amiga del protagonista del que vamos a hablar hoy. Berman iba a declarar sobre la desaparición de la esposa de Robert Durst, la joven Kathleen McCormack Durst, que desapareció en el año 1982. Ese fue el comienzo de un hilo de sospechas constantes al rededor del millonario imperio Durst.

El cuerpo de su esposa jamás apareció, pero a raíz de un documental que se publicó en Estados Unidos, referido a la vida y las muertes alrededor del propio Robert Durst. Ese documento se llamó The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst("La maldición: la vida y muertes de Robert Durst"). Tras varias sospechas y siempre previsto por la presencia de su abogado, Durst trató de mantener sin descuidos su inocencia, hasta que en un momento dado, cometió un error fatal que terminó siendo determinante.

En una aparente incuria, y sin ser consciente de que el micrófono que llevaba puesto estaba conectado, Robert Durst fue grabado diciéndose a sí mismo que los había "matado a todos", poco después de que lo interrogaran durante una entrevista para el documental. Esto se interpretó como una confesión de sus crímenes, algo que traería consecuencias inmediatas. Pocas horas antes de emitirse el último episodio, la policía procedió a detener a Durst en Nueva Orleans.

En ese clip del documental, el multimillonario supuestamente reconoció los delitos de asesinato de varias personas; los había "matado a todos" fue utilizado como prueba durante el juicio. En ese momento los investigadores dieron por hecho que se trataba de un "psicópata narcisista", y afirmaron que Durst mató a tres personas en total. Esa tercera víctima era un vecino del magnate, Morris Black, quien descubrió la identidad de Durst mientras se escondía en Texas en 2001. A pesar de todo, Durst fue absuelto de asesinarlo tras alegar que lo mató en defensa propia.

Fallecido en prisión

A pesar de todos los pesares, y sendos esquivos a la cárcel, finalmente en 2015, Robert Durst fue enviado a la prisión de Stockton, en California donde pasó los últimos años de su vida. Mientras la enfermedad que padecía, cáncer de vejiga, algo que le complicó los años de su vida hasta el punto de provocarle su reciente fallecimiento. Ese bulto en la vejiga, junto a otras patologías que poseía con anterioridad, le ocasionaron la muerte. Sin embargo, y antes de que sus días acabaran, el multimillonario Robert Durst, hizo una última confesión.

En el pasado mes de septiembre, y con su estado de salud en un momento delicado, Durst confesó haber asesinado a todas las personas. A su vecino, a su amiga y a su esposa, de la que nunca se pudo saber el lugar en el que se encontraba su cadáver. La historia de años de mentiras truncadas por un error que lo condenó a pasar sus últimos años de vida en la cárcel.