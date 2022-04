El motivo por el que los sobres de azúcar son alargados y cómo debes abrirlos correctamente

Es el fiel compañero del café y del té, siempre llegan juntos a nuestra mesa cuando disfrutamos de un rato agradable en alguna de esas mañanas de mucho trabajo que, seguramente a diario, tengamos todos y cada uno de nosotros. Evidentemente, hablamos de los azucarillos. Probablemente, como el común de los mortales, des unos golpecitos al sobre para que baje el azúcar y lo abras por una esquina. Algo que, de acuerdo con la persona inventora que lo creó, estaría mal hecho.

¿Cómo hay que abrir los sobres de azúcar con el café?

En realidad es muy sencillo, ya que cada sobre, de forma alargada, debe romperse por la mitad y encima de la bebida. Así es mucho más sencillo y más limpio: evitando que el azúcar se derrame por toda la mesa y que todo esté lleno de esquinas de los sobres. De hecho es el motivo por el que muchos de estos paquetitos rellenos de azúcar están hechos de forma alargada.





Sin embargo, este no es ni mucho menos el origen del uso de los azucarillos. En un principio, la forma que tenían provocaba que se tuvieran que agitar para que se pudiera sacar todo el azúcar sin que cayera derramado al suelo. En algunos bares se sirven los cafés con azucarillos alargados en lugar de los envoltorios rectangulares clásicos.

Fue un hombre el impulsor de esta especie de "revolución" en el mundo del azucarillo, Benjamin Eisenstadt, que decidió dar un paso adelante y cambiar la tendencia. Este hombre desarrolló una idea mediante la cual, no fuera necesario agitar el sobre, ni que tampoco se derramara al suelo, y que pasara a ser más higiénico. En ese proceso de ideas, nació el envoltorio alargado. Con este envoltorio alargado simplemente hay que partir por la mitad como si fuera un palo de madera, de manera que el azúcar de ambos lados caiga por la ruptura del papel en mitad.





Al ser de forma cilíndrica, no tener esquinas muy cerradas y partirlo por la mitad sin que nuestros dedos agarren azúcar en las esquinas del envoltorio, el azúcar no se queda en un lado y se sigue vertiendo la máxima cantidad de azúcar al café. Sin embargo, el concepto no cuajó del todo y es por ello por lo que actualmente las cafeterías del mundo se encuentran divididas entre quienes usan este envoltorio cilíndrico ideado por Eisenstadt y quienes tienes paquetes y sobres de todo tipo de formas. Unas formas, contra las que Benjamin intentó luchas en busca de una mayor comodidad y limpieza.

