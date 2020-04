La miel, otro alimento más a sumar en la lista de la compra del coronavirus

Desde el Valle del Tiétar, en Ávila, a sus 75 años José Luis cuida a diario a sus colmenas, a sus abejas. Un trabajo concienzudo y muy desconocido para la mayoría de la población del que él destaca su fuente de salud. ‘Las abejas producen aparte de miel, polen, cera, veneno de abeja –apitoxina- y también propóleo. Todos estos productos son muy saludables’.

Esa salud es muy demandada justamente ahora, en mitad de la pandemia en la que nos encontramos. ‘En este momento el mercado de la apicultura en España está teniendo una cierta demanda. Está subiendo la venta de polen por sus grandes propiedades en aumentar las defensas. No sabemos cómo puede responder este tipo de virus. Procuramos atender a través de las agencias de transporte que están autorizadas’.

Un aumento de ventas en el que José Luis pide siempre buscar miel de calidad, hecha en España. Y es que destaca que mucha de la que compramos no lo es. Es importada desde China. Ésta última contiene mucho azúcar o edulcorantes. ‘España es uno de los países que tiene uno de los peores consumos per cápita. España está en 20 millones de kilos sobre más de 45 millones de habitantes. No consumimos lo que producimos y se exporta. Nuestra miel de alta calidad se sustituye por sucedáneos. Hay que buscar una miel sin pasteurizar ni micro filtrar. Miel cruda, de la que se pone dura’.