Un mes después de Navidad: bajada de precios y también de clientes

Quien más quien menos mira estos días con detenimiento el bolsillo. Ha llegado enero y lo hace en un contexto de inflación disparada. El último dato que tenemos del IPC nos dice que 2021 cerró con una subida de los precios del 6,5%, su mayor tasa de las últimas tres décadas. Ha pasado un mes de la última vez que salimos a los mercados para palpar la evolución de los productos frescos más demandados entonces, en plena efervescencia navideña. Y ahora constatamos que no hay el bullicio de compras de diciembre. Es más. La poca afluencia es notoria. Preguntamos a los pocos clientes cómo ven los precios y todos coinciden. 'No es exagerado tampoco pero un poquito sí que se nota la subida', 'sí he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura muchísimo, en el pescado también que aún no ha bajado todo lo que tenía que hacerlo, algo que suele ocurrir tras las Navidades. En la carne no he notado mucha diferencia'. Pero también está quien acude a comprar con normalidad tras unas semanas complicadas. 'Mis Navidades han sido confinadas con lo cual...'

Ese es el sentir general y en COPE ponemos cifras concretas a esas compras. Así está ahora mismo la situación:

EL PESCADO

Álvaro desde su pescadería nos dice que él vende el kilo de merluza a 24 euros pero que hace un mes llegó a estar a unos 48. Justo el doble. Nos vamos hasta el puesto de Esteban que nos atiende tijera en mano mientras limpia el pescado. Él tiene hoy dos precios de langostinos. 'El nacional a 15 euros el kilo y el de importación a 10'. Hace un mes el nacional llegó a los 30. Juan, por su parte, desde otro puesto nos detalla a cuánto tiene hoy el besugo. 'A 45 euros el kilo pero llegó a los 80'. Es decir, todos los productos están de media 15 euros el kilo más barato que hace un mes.

Álvaro, Esteban y Juan coinciden en el parón de las ventas y que esto va a continuar durante el próximo mes. 'En enero siempre se da un bajón pero siempre es un poco peor febrero', 'ahora viene febrero que es peor. Yo siempre he dicho que febrero es el peor mes del año, que yo prefiero dos eneros'. Juan llega incluso a relacionar el COVID con la poca clientela. 'Hay media España contagiada'.

LA CARNE

En este caso el descenso es de unos 10 euros el kilo con respecto a hace un mes. Daniel desde su carnicería nos cuenta que él tiene hoy el solomillo de ternera 'a 34,90 euros el kilo o por piezas a 29,99 mientras que el cordero lechal por medios a unos 14-15 euros'. También nota esa bajada de ventas. 'Mucho menos. Cordero ahora prácticamente no se vende nada. De vender cuatro o cinco lechales al día a uno'.

Por su parte, David nos dice que él tiene el solomillo de ternera a 24 euros el kilo y el lechal por medios a unos 11 euros. También las ventas en su caso flojean. 'Han bajado mucho. En la época de Navidades la gente hace un esfuerzo bastante grande con lo cual a partir de mediados de este mes bajan mucho'. Le preguntamos si esta cuesta de enero 'es más cuesta de enero que otras'. Nos dice que sí. 'Se nota bastante sin ninguna duda'.

José Luis, por su parte, tiene en el mostrador 'el solomillo de ternera a 28,90 euros el kilo y el cordero lechal, por enteros, a 15,90. Luego las chuletas a 16,90'. Él asegura que los precios han bajado pero que también ese descenso ha llegado a las ventas. 'Este mes está siendo muy tranquilito. Es muy cuesta de enero, yo creo que más que otros años'.

Entramos en la charcutería de Javier. Él nos dice que los precios en el mostrador no han cambiado. El jamón se queda entre los 22 y los 60 euros el kilo, dependiendo de la calidad. Pero anticipa que la cosa va a cambiar en las próximas semanas. 'Ya hay alguna casa que te anuncia subidas para el mes que viene. No es por el género sino por los gastos de fabricación. La luz, el transporte... todo. De momento a nosotros nos anuncian incrementos de un 5% - 5,5%. Después hay que veces que te puedes quedar sin subirlo y otros que los tienes que hacer porque trabajas con menos margen'.

Y como el resto de comerciantes insiste en que la poca afluencia se va a mantener. 'A partir de finales de enero empieza la verdadera cuesta y febrero tiene menos fama pero es peor febrero que enero'.