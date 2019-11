‘E.T., el extraterrestre’, el amigo que todos quisimos tener

La película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Henry Thomas, ‘E.T., el extraterrestre’ es la película de ciencia ficción más grande jamás realizada.

37 años se han cumplido desde su estreno en 1882, y en el 2002, con motivo de su vigésimo aniversario, se reestrenó con nuevas escenas.

TRECE es la televisión de referencia para ver el mejor cine y ahora se propone encontrar “La Mejor Película de la Historia”. Desde el jueves, 21 de noviembre, los espectadores pueden votar por una selección de obras maestras del séptimo arte y sumarse así a una iniciativa que la cadena lleva impulsando desde el inicio de la temporada.

Ente las películas elegidas por TRECE para elegir el mejor filme de la historia se encuentran: 'Ben-Hur', 'Casablanca', 'Centauros del desierto', 'Ciudadano Kane', 'E.T', 'El bueno, el feo y el malo', 'El Padrino', 'Lo que el viento se llevó', 'Star Wars' y 'Tiburón'.

El pasado 15 de noviembre ‘E.T., el extraterrestre’ volvía a la gran pantalla de la mano de TRECE en una emotiva proyección a la que asistieron numerosos artistas como Rosa López, David de María, Roi Méndez, Georgina, Verónica Romero, la cantante Neva, el grupo Malva o los míticos Iguana Tango y Modestia Aparte acompañados de sus familiares y espectadores de esta televisión y muchos niños. Para muchos fue la primera vez que vieron esta película por primera vez.

Para ayudarte con el voto, si no tienes claro cuál es tú película, este martes te hablamos de ‘E.T, el extraterrestre'

Cuenta E.T la historia de amistad entre un extraterrestre: E.T. y un pequeño niño, Elliot (Henry Thomas).

En la película vemos cómo llega una nave espacial a un campo de la que salen sus viajeros, y uno de ellos se pierde y se queda en la Tierra una vez que la nave se va. Entonces, E.T, es descubierto por Elliot cerca de su casa y con cierta artimaña logra llevarlo hasta su dormitorio.

Desde entonces E.T y Elliot conectan de una manera especial, distinta a la que tiene el extraterrestre con sus hermanos , Michael (Robert MacNaughton) y , Gertie (Drew Barrymore). A partir de ese momento vivimos distintas situaciones que nos sorprenden a todos: la primera vez que E.T. logra hablar, cómo Elliot, sus hermanos y amigos logran mantener escondido a E.T, la primera vez que Mary (Dee Wallace), la madre de Elliot, Michael y Gertie, conoce a E.T… grandes aventuras que recorren juntos.

Hasta el día en que son descubiertos por los agentes del Gobierno de Estados Unidos y tratan por todos los medios separar a E.T de la familia de Elliot. Sin embargo, al final, Elliot, su familia y amigos consiguen burlar la seguridad y conseguir llevar a E.T de nuevo junto a su familia.

LAS MEJORES ESCENAS DE 'E.T., EL EXTRATERRESTRE'

E.T. APRENDE A HABLAR

Después de haber pasado un rato con la hermana de Elliot, cuando él llega a casa descubre a un E.T disfrazado y capaz de decir su nombre. Pero para sorpresa de todos, ha aprendido a decir muchas más cosas: “sed buenos”, “teléfono” o “mi casaaaaaa”.

Una de las escenas más divertidas y nostálgicas del cine, en la que el protagonista nos desvela donde está su casa y lo que la echa de menos y la necesidad de regresar.

Tras esta escena, las palabras “teléfono” y “mi casaaaaa” han sido de las más repetidas siempre que se ha hecho referencia a esta película de Spielberg.

PASEO EN BICI Y VUELO CRUZANDO LA LUNA

Es una de las escenas míticas de la película. Elliot va en su bici por el campo y lleva a E.T en su cesta, de repente la bici empieza a volar y cruzan sobre una gran luna llena en el fondo.

EL FINAL: “ESTARÉ AQUÍ MISMO”

Es el momento en el que Elliot y E.T. tienen que decirse adiós. La nave está esperando para que se suba E.T., mientras todos miran asombrados lo que tienen ante sus ojos.

E.T y Elliot están frente a frente, Elliot llora y después de fundirse en un gran abrazo, E.T. pone su dedo en la frente de Elliot y le dice: “Estaré aquí mismo”.

Este emotivo final, ha sido elegido como el más poderoso y emocionante de la historia del cine. Según la encuesta realizada por Filmclub y LoveFilm, más del 30% de las respuestas eligieron ‘E.T.’ como el momento más emocionante y conmovedor del Séptimo Arte.

El adiós de 'E.T.' se impuso por delante de secuencias de cintas míticas como 'Dos hombres y un destino' o 'El acorazado Potemkin' y de clásicos de la animación legendarios como Bambi o más modernos como Toy Story 3.

LOS PREMIOS DE ‘E.T. EL EXTRATERRESTRE’

1983: 4 Premios Oscar de los 9 a los que estaba nominada: mejor música, mejor sonido, mejores efectos sonoros y mejores efectos especiales.

1983: 2 Globos de Oro de los 7 a los que estaba nominados: mejor película y mejor banda sonora original.

1983: 1 Premio BAFTA de las 12 nominaciones: mejor música

1983: Asociación de Críticos de Los Ángeles: mejor película y mejor dirección

1983: Grammy al mejor álbum de banda sonora

1983: Sindicato de Guionistas (WGA): mejor guion original

1983: Premios David di Donatello: mejor director extranjero

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 'E.T., EL EXTRATERRESTRE'