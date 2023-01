El mensaje viral de Héctor en su habitación del hospital Gregorio Marañón: "Queridos Reyes Magos..."

Los más pequeños de la casa invaden con su alegría, inocencia y sinceridad sin límites las calles de los pueblos y ciudades, esperando ansiosos la cabalgata. Los Reyes Magos reparten magia e ilusión, haciendo volar la imaginación de los niños y moviendo el corazón de los más grandes, volcando cariño en cada regalo. Si hay una noche mágica en Navidad es la noche de los Reyes Magos, los niños tienen un brillo especial en sus ojos porque hace días redactaron su carta y saben que está en manos de su Rey Mago preferido.

Es la noche más mágica y esperada del año para todos los niños. La ilusión y nervios que se pasan esperando que los Reyes visiten esta noche nuestras casas y nos traigan los regalos que hemos pedido hace que esta noche sea realmente mágica y especial. Las ciudades y pueblos se engalanan y visten de luz, color y música para recibir a los Reyes Magos y a su séquito que llegan por tierra, mar y aire a todas las ciudades y pueblos desde Oriente. Los corazones de los pequeños palpitan con fuerza.

Hay que preparar la casa, tras la cabalgata, volvemos pronto a casa y es hora de preparar el salón para recibir la visita de los Reyes. Para ello seguimos las tradiciones que van pasando de generación en generación. Les dejaremos señales en el lugar donde queremos que nos dejen los regalos para facilitarles el trabajo. Otra costumbre que no podemos obviar en la noche de Reyes, es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en la terraza o balcón para que los Reyes depositen en ellos chucherías y golosinas.

La magia no desaparece



Ese poder que provoca esta noche de Reyes es tan especial que un joven se ha encargado de ejemplificarlo con su caso, siendo todo un éxito en las redes sociales. Héctor es un niño que pasó este día señalado en el hospital. Por desgracia no pudo estar en su casa, pero nada pudo impedir que esperase la llegada de sus majestades de Oriente con la misma ilusión. A pesar de estar enfermo, puso toda su intención para recibir a los magos de la mejor forma posible un año más.

"¡Queridos Reyes Magos! Soy Héctor, os quiero pedir si podéis entrar, ya que no me puedo levantar de la cama. Os he dejado comida para que cojáis fuerzas. Gracias, besos", es el mensaje que este joven colgó en su puerta de la habitación del hospital Gregorio Marañón de Madrid. El joven también colgó su par de calcetines favoritos, los de Spiderman, para que los magos depositasen lo que creyeran oportuno. Todo esto lo recogió un sanitario del centro médico que lo compartió en redes sociales.





Su publicación acumula miles de 'me gusta' y se llenó de respuestas en la que la mayoría reflejaba su deseo de que los Reyes entrasen para que le dejaran sus regalos en el hospital. El sanitario deja claro en varios comentarios que los magos entraron. La historia de Héctor acabó con final feliz. No pudo disfrutar tanto como otros años de esta visita de sus majestades de Oriente, pero, aunque no estaba en su casa, no faltaron con su cita anual de la noche del 5 al 6 de enero.