El mensaje de despedida de una madre a su hijo asesinado en Reino Unido

21 años después de su muerte, Liz Neailey ha desvelado al medio de comunicación americano, Sun Online, cómo fue la desaparición y el asesinato de su hijo Wesley, cuya edad era de 11 años.

This week for the @TheSun I interviewed Liz Neailey, whose darling son Wesley was killed in cold blood twenty years ago. She revealed to me in our emotional chat that she never got to see his body before having to bury him aged 11. #journalism #story https://t.co/reFgTfKMt3 pic.twitter.com/Eeh88d2uW9

Wesley tenía una bicicleta de la que no se separaba nunca. Con ella marchó hasta su tienda favorita de chucherías, prometiendo que llegaría antes de la hora de la cena. Pero una hora después, el pequeño fue secuestrado y llevado hasta un garaje cercando donde perdió la vida. El asesino fue McKilligham, un joven de 18 años que se había hecho amigo del pequeño pocos días antes.

La madre ha querido compartir dos décadas después la cronología de la muerte de su hijo en medio del revuelo mediático por el estreno de un documental sobre la desaparición de Madeleine McCann en Netflix. “Nunca sospeché que alguien se lo había llevado, solo me preocupaba que pudiera haber habido un accidente y que él estuviera herido. Cuando encontramos la bicicleta y nos la devolvieron y él no estaba, fue cuando temí que fuera algo peor”.

La policía tardaría tres semanas en dar la orden de secuestro. 21 días que Wesley recuerda como una tortura: “Mi papá insistió en que quería mirar a su nieto a los ojos una última vez, pero la policía dijo que su cuerpo era completamente inidentificable, que los animales se había comido su cuerpo”.

“La única forma en que podían decir que era Wesley era por la ropa que se había quedado atrás, y los zapatos que tenía en los que había atado los cordones en nudos dobles. Eso fue lo más difícil que había escuchado. Todo lo que quería hacer era abrazar su cuerpo, pero me lo habían quitado”, señaló la madre.

Heartbroken mum 'never got to say bye to murdered son as animals ate his body'https://t.co/JlEl45nb2o



Liz Neailey, the mother of Wesley Neailey who was killed in 1998, has bravely spoken about how she was not able to see her son's body after it was dumped in a remote spot in …