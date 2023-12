La medida de Pablo Iglesias para evitar que "los fachas" quemen su nuevo bar restaurante "para rojos"

Pablo Iglesias no se ha retirado en ningún momento de la vida pública, a pesar de estar alejado de la política desde 2021. Su versatilidad le ha llevado desde ser profesor universitario, pasando por activista político, habitual en los medios de comunicación, fundador de un movimiento que se transformó en un partido y de ahí a la vicepresidencia del Gobierno. Tras regresar a la vida docente, también emprendió un nuevo camino con Canal Red, su televisión. El último giro en la vida del fundador de Podemos, entre broma y hablar en serio, está un bar restaurante "para rojos".

El bar restaurante

En una de sus apariciones en su canal, Iglesias le confesó a Willy Veleta, uno de sus reporteros estrella, que está trabajando en un proyecto que poco o nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta ahora. Entre los nombres que maneja el exdirigente de la formación morada son "Red-Taurante", "Chef Guevara" o "Unidas Comemos", como le sugería el periodista que le entrevistaba. El restaurante lo ha descrito como “una cosa viejuna” donde se podrán disfrutar guisos tradicionales y tendrá como uno de sus principales atractivos la posibilidad de interactuar con figuras prominentes de Canal Red.

"¿Es cierto el rumor que corre que vas a montar un restaurante para rojos?", le preguntaba el reportero al salir del Congreso y la respuesta fue muy directa: "completamente cierto": "La cosa es el nombre, que seguimos discutiendo cómo se puede llamar". Aunque no está claro si este proyecto va a nacer de verdad o simplemente es una idea loca que se va a quedar en el tintero, está claro que ya es una conversación recurrente en la redacción de Canal Red. Aunque lo dice en tono humorístico, vistos los giros de guion que ha dado la vida de Pablo Iglesias, no sería de extrañar que se convierta en realidad.

Evitar que "los fachas" lo quemen

Como era de esperar, el vídeo se ha vuelto viral en redes sociales, donde los usuarios están comentando la decisión del expolítico con sorna. Le han recordado, por ejemplo, que podría verse involucrado en sobrepasar límites legales al imponer una exclusión por ideología. Generalmente, el derecho de admisión en los bares está reservado para la edad o aforo. Iglesias quiere un lugar donde los suyos puedan ir a tomar cerveza y, para eso, no son necesarios conocimientos culinarios o de hostelería. Además, no dejar pasar a los que no sigan su cuerda.





Pablo Iglesias ha advertido, ya que tendrán que ponerle "vallas para que los fachas no lo quemen", recordando las protestas en Ferraz contra la amnistía. Aunque el golpe más duro se lo lleva el partido vasco con la forma tan original que tiene el exministro para pagar su proyecto: "A algún sitio tendrán que ir los pobres de Bildu para salir por las noches. Esos gastan mucho dinero, con eso financiamos el restaurante". La entrevista se ha hecho viral en redes, y no ha tardado en despertar el entusiasmo entre sus adeptos, y un rechazo de que aquellos excluidos por no ser "rojos".