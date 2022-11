Barbón respalda la TV de Pablo Iglesias: "Hay una mayoría de medios escorados a la derecha"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha respaldado la iniciativa de Pablo Iglesias para crear un nuevo canal de televisión en Internet, "Canal RED", con el que el ex líder de Podemos pretende competir con la “derecha mediática”.

A través de sus redes sociales, Barbón asegura no entender la polémica que ha suscitado la puesta en marcha de este canal, compartiendo una reflexión muy similar a la que hace Pablo Iglesias para justificas su creación. El presidente asturiano también considera que "existe una representación de medios con línea editorial de derechas -y muy de derechas- que no se corresponden con la sociedad española. Es decir, hay una mayoría de medios escorados a la derecha cuando la sociedad española no lo es."

Adrián Barbón considera que "no tiene por qué ser negativo" que surjan nuevos proyectos informativos "desde otras ópticas", especialmente los "nacidos con la colaboración ciudadana, que parece ser clave en la financiación de su puesta en marcha y funcionamiento".





Pablo Iglesias anunció la creación de su nuevo Canal de televisión por Internet a través de un vídeo difundido en redes sociales donde desgrana que aspira a construir una televisión del "siglo XXI" con la colaboración de otros compañeros que, como él, conducen podcast o formatos informativos en Internet.

Para hacerlo realidad ha puesto en marcha una campaña de donaciones ciudadanas, con el objetivo mínimo de conseguir 100.000 euros.