Mayor Oreja: “La defensa de la Verdad y de los valores cristianos no es un ejercicio de extremismo, sino la vanguardia del debate del futuro y de la esperanza”

Durante dos días, el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU – CEFAS), junto a la Fundación NEOS, ha celebrado el Congreso ‘Verdades que cuentan’; un encuentro en el que se ha reflexionado sobre la defensa de la verdad en distintos ámbitos como la política, la historia o la comunicación y de los fundamentos de nuestra civilización.

El evento ha comenzado con las palabras de bienvenida del presidente de NEOS y del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos, Jaime Mayor Oreja, que ha señalado que “la crisis de la verdad constituye la causa más profunda y la mejor explicación de todo lo que nos sucede”, y ha añadido que “este congreso tiene el cometido de ir a la raíz de esa crisis”. Además, ha afirmado que “la verdad en estas décadas ha sido reemplazada por los relatos que son la mentira más difícil de combatir. La posverdad relativiza y destruye la verdad de cada uno de los hechos”.

Mayor Oreja también ha hecho referencia a su trayectoria política para ejemplificar la crisis de la Verdad: “Yo comienzo mi andadura política con un relato, pero cuando el terrorismo se generalizó se introdujo otro relato; el relato de que fundamentalmente no había dos bandos, sino un empate infinito entre el estado de derecho y el terror y de esta forma los violentos encontraron la legitimación de su proyecto”. Finalmente, el presidente de NEOS ha querido trasladar a los asistentes que “la defensa de la verdad y de los valores cristianos no es un ejercicio de extremismo, sino la vanguardia del debate del futuro y de la esperanza”.

Por su parte, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad CEU San Pablo y director de CEU-CEFAS, Elio A. Gallego, que también ha querido hablar de su trayectoria personal y de cómo él ya se crio en una sociedad en la que les repetían que la verdad en la que sus padres habitaban no era verdad: “todo era relativo, la verdad objetiva no existía…”. En este sentido, el director de CEU-CEFAS ha destacado que “la verdad pasó a ser insignificante y una vez destruidas las verdades en las que se sustentaba el mundo, ‘nace’ una verdad que no nace de la lealtad con la verdad y la experiencia, sino de un proyecto ideológico”.

Finalmente, el director de CEU-CEFAS ha querido señalar la necesidad de comprometernos en la defensa de la Verdad: “¿La verdad se defiende a sí misma? ¿El Bien prevalece por sí mismo? Sinceramente, creo que hay que luchar para que la Verdad y el Bien prevalezcan porque no lo van a poder hacer sin una acción comprometida de nuestra parte”, ha concluido.

A continuación, ha tenido lugar la conferencia inaugural ‘¿Qué es la verdad?’ a cargo del rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y profesor titular de Antropología Filosófica, Higinio Marín, que ha iniciado su ponencia relatando la evolución filosófica sobre la crisis de la verdad en occidente. Durante su conferencia, Marín también ha señalado que vivimos en una sociedad donde la ideología ha copado todo: “las ideologías progresistas convierten todo en ideología y toda la realidad en política”; y ha destacado que, “para la ideología progresista, la verdad como fin no es pertinente, lo que importa es la igualdad”.

Finalmente, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha querido enunciar una propuesta para salir de la dinámica “centrípeta” de la crisis de la verdad: el perdón. “Solo encuentro un acto que afirme la justicia, la verdad y la libertad del hombre y ese acto es el perdón. El perdón es una exhibición colosal de que los antecedentes o la herencia recibida no es suficiente para explicar la acción de un sujeto. Con el perdón el hombre es capaz de hacer algo libre, fuera de sus propios intereses y de los de su clase y, si es capaz de ello, ese sujeto es capaz de alcanzar la verdad”, ha afirmado Marín.

En el congreso también ha intervenido la diputada del ÖVP en el Parlamento de Austria, Gudrun Kugler, que, en la conferencia ‘Verdades que cuentan en la Política’, ha reflexionado sobre cómo las sociedades europeas ya no creen en la verdad como fin último de la política y que para mucha gente la política ya no va de la verdad, sino de la reacción de la masa: “La verdad en política debería ser lo primero que se buscase y debería haber un gran debate abierto sobre qué es la verdad en política”, ha asegurado.

Kugler ha señalado la necesidad de que haya más políticos comprometidos en la defensa de la verdad: “necesitamos a más políticos que tengan el valor de hablar y decir que hay unos límites como la defensa de los Derechos Humanos”. El debate ha continuado en la mesa redonda ‘La difícil relación entre la verdad y el discurso político’, en la que han intervenido la cofundadora de UPyD y de la plataforma ‘¡Basta Ya!’, Rosa Díez; la directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS, María San Gil; y el presidente editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero.

Díez ha señalado que “en el ejercicio de la política la verdad es igual que en la vida personal de cada uno, un político comprometido es aquel que es consecuente con su palabra y sus proyectos”. En este sentido, el presidente editor del diario venezolano El Nacional ha asegurado que “hoy hay una tendencia estructural a la mentira en política” y ha continuado afirmando que “el socialismo está instalado en esa mentira”.

“nadie se parece más a un político que aquel que le vota”

Por su parte, la directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS, ha señalado que “hemos convivido con grandes mentiras acerca de la banda terrorista ETA” y ha subrayado que ella pensaba que la sociedad vasca vivía una situación anómala frente al resto de España, “pero con la llegada de Zapatero la sociedad española se sumerge en una profunda crisis moral con sus políticas y hoy tenemos un presidente que miente y no pasa nada”. En este sentido, Díez ha señalado que “nadie se parece más a un político que aquel que le vota” y ha mantenido que Pedro Sánchez miente “porque le es rentable, porque, aun mintiendo, esta sociedad le permite seguir en el poder”.

Ante esta crisis de la verdad en el discurso político, San Gil ha señalado que la ciudadanía está desencantada de la política y no ve la política como un oficio de servicio: “La sociedad civil está apática y anestesiada frente a lo que pasa, pero tenemos que ser valientes y comprometernos personalmente en favor de la verdad”. Por su parte, Díez ha abogado por hacer pedagogía democrática: "Hemos vivido una transición democrática, pero no ha habido pedagogía democrática y esto hace que los españoles no defendamos los valores desde la sociedad civil".

La jornada ha continuado abordando la Verdad en la Historia y el profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Vilches, ha afirmado que “se ha cambiado el modo de interpretar el pasado por un interés del presente. No hay un discurso historiográfico real, sino la necesidad de movilizar masas en una dirección”. En este sentido, Vilches ha destacado que en la actualidad “se está tergiversando la realidad para crear un relato político que tiene unos objetivos políticos concretos y están consiguiendo que funcione” y ha señalado que “hay una gran parte de la política española que ha blanqueado el relato donde la verdad está en negocio”.

La jornada del viernes ha terminado con la participación del filósofo y escritor Jorge Freire; el catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo José Francisco Serrano; y el doctor en Filosofía, educador y ensayista David Cerdá, que han abordado la cuestión del sentido moral de la Verdad. Freire ha destacado la necesidad que tiene la humanidad de una narratividad de sus vidas y que son las personas que no encuentran sentido a sus vidas las que más sufren ya que se les impone una realidad ininteligible. "Tratamos de afrontar la verdad a través de un racionalismo o de una razón abstracta que no nos sirve para la vida. La alternativa a la verdad es el más crudo relativismo y es a eso a lo que nos tenemos que oponer totalmente", ha afirmado el filósofo y escritor.

Por su parte, el catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo ha señalado el problema que existe actualmente en los medios de comunicación a los que ya nos le importa la verdad, sino la verosimilitud: "El problema de los medios de comunicación no es con la verdad, sino con la realidad. Al mundo periodístico ya no le importa la verdad, sino la verosimilitud, tener una adecuada oferta de sentido".

“No hay ningún camino para la vida buena que no pase por la verdad"

Finalmente, Cerdá ha abogado por pelear por la verdad y no evitar meternos en problemas: "Lo primero que nos debemos a nosotros mismos y a los demás es la verdad”. En este sentido, ha señalado que alejarse de la verdad tiene consecuencias morales: “No hay ningún camino para la vida buena que no pase por la verdad".

La segunda jornada ha comenzado con la conferencia ’Verdades que cuentan en la Comunicación’ del columnista de El Debate, Gonzalo Figar. En su ponencia ha abordado tres aspectos fundamentales que considera que han sido clave en el desprestigio de la verdad en el mundo de la comunicación como son el triunfo de las emociones sobre los hechos, el triunfo del relativismo moral y el éxito del posmodernismo como corriente ideológica en la que la verdad objetiva no existe. Figar ha señalado que estas tres dinámicas han supuesto la ruptura de la relación de confianza entre el emisor y el receptor.

A su vez, el columnista ha explicado que la crisis de la verdad en los medios de comunicación también se debe a la relación que los medios guardan con los distintos organismos políticos que hacen que los medios estén “más pendientes de hacer veraz su relato que el relato sea veraz”. Finalmente, Figar también ha señalado que todos tenemos responsabilidad en la situación de los medios y que debemos contrastar y verificar la información que nos llega para solicitar y consumir la verdad: “nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y debemos dejar de solo hacer caso a lo que queremos oír y hacer caso a lo que es la verdad”, ha afirmado.

A continuación, ha tenido lugar la última mesa redonda del Congreso Titulada ‘Contra la cultura de la mentira’ en la que han participado la escritora y columnista, Ana Iris Simón; el escritor Jano García; y el cofundador y director de Ediciones Monóculo, Julio Llorente.

La mesa redonda ha comenzado con la intervención de Jano García quien ha expuesto el nuevo panorama que el mundo de la información enfrenta gracias a los nuevos modelos de negocio que han traído las redes sociales. El escritor ha explicado que el “monopolio de la información” ya no se lo debutan las grandes corporaciones, sino que las redes sociales han aparecido como un nuevo elemento que puede tanto suponer un bien como un mal y que, por ello, el receptor debe saber qué tipo de perfiles consultar: “el gran cambio es el medio en el que se comunica, ya sea la verdad o la mentira. Las redes sociales se pueden utilizar para fines buenos o malos”, ha afirmado el escritor.

Por su lado, Ana Iris Simón ha explicado en su intervención que la cultura de la mentira en la que nuestras sociedades pueden verse envueltas se debe en gran parte a la fuerza con la que las personas se identifican con sus ideologías. La columnista ha expuesto que para la mayoría de las personas la ideología se ha convertido en “un tamiz a través del cual pintar la realidad y las realidades” y que la verdad que “queda fuera de ese tamiz no la vamos a reconocer porque tenemos una tendencia a rechazar todo lo que violenta nuestra posición ideológica”, ha afirmado.

Al mismo tiempo, Ana Iris Simón ha animado a todos los asistentes a persistir de manera personal en la defensa de la verdad y ha señalado que “hay que buscar la verdad, pero sobre todo dejarse encontrar por ella”.

Finalmente, Julio Llorente ha querido señalar en su exposición que las mentiras de nuestro tiempo están alimentadas por la concepción liberal de la libertad del hombre. El editor ha explicado que, actualmente, “los modernos han emancipado la libertad de todo fin que no sea ella misma, porque para ellos lo importante no es que el pensamiento sea verdadero, sino que no esté limitado por nada”.

Además, Llorente ha señalado que vivimos en una cultura muy superficial que provoca que las personas no busquen el verdadero sentido de las cosas, sino que se conduzcan de manera consumista y que su relación con las cosas sea efímera y utilitarista: “el consumismo tiene una relación efímera con las cosas, no las conoce y, por ello, podemos afirmar que sólo quien conoce puede amar, y a la vez sólo quien ama puede conocer”, ha señalado.

Finalmente, ha tenido lugar la ponencia de clausura ‘Evangelizar en tiempos sin verdades absolutas’ del periodista y escritor (y autor de Vivir sin mentiras), Rod Dreher.

Rod Dreher

Dreher ha comenzado su intervención explicando que uno de los aspectos más críticos de la verdad en la actualidad es que las personas creen que verdaderamente no pueden alcanzar la Verdad y que, a su vez, la sociedad ya no facilita las herramientas que necesitamos para reconocerla y detectarla y que, por ello, “las personas se dejan llevar por una ‘verdad racional’ guiada por la razón misma que reduce la dimensión de la verdad”, ha señalado. En este sentido, el escritor ha explicado que no es posible que la verdad solo pase por la razón de los hombres, sino que es imprescindible que pase también por el corazón y que no se trata solo de una vedad que establece principios e ideas, sino que es una Verdad que “nos da vida y nos salva”.

Asimismo, Dreher ha señalado que los hombres necesitan tener un encuentro personal con la Verdad porque es la única manera en la que el hombre puede reconocer las mentiras de su tiempo: “Tenemos que conocer a Jesús, no como una idea o un principio, sino en primera persona, de corazón”, ha afirmado.

El congreso ha finalizado con las conclusiones de la mano del director general de NEOS, Javier Martínez-Fresneda, que ha recogido las ideas más importantes expuestas durante el congreso por los ponentes y ha señalado que “la verdad es como un pilar, un cimiento, sin la que no podemos construir el presente y no dejamos nada para el futuro. Sin verdad no es posible un progreso sólido”. Frente a la crisis de la Verdad que vivimos ha apostado por llevar y defender la verdad como un deber moral: “Necesitamos personas que se comprometan en la defensa de la Verdad”, ha concluido.