Un matrimonio confiesa cómo han conseguido perder 177 kilos en dos años: así ha sido el cambio físico

La obesidad es un problema de salud que asola a muchas personas alrededor del mundo, ya sea jóvenes, adultos, mayores o incluso matrimonios, de dos en dos. Era el caso de Helen y Kieron Buxton, una pareja de 50 y 51 años a los que el sobrepeso les llevó hasta tal punto de pesar 400 kilos y depender el uno del otro para tener que finalizar las tareas más básicas cada día, como vestirse antes de salir a trabajar.

No obstante, ambos han conseguido rebajar su peso hasta en 177 kilos en apenas dos años. Lo han hecho juntos y motivados por un problema de salud que les obligó a cambiar sus hábitos de vida y de alimentación para hacerlos mucho más saludables. Ahora, esta pareja de The Meadows (Nottingham) ha compartido con la BBC y a raíz del galardón de la asociación de lucha contra la obesidad Slimming World, su experiencia en estos últimos dos años.









“Necesitaba ayuda para ponerme los zapatos”



Helen explica que siempre había sido una persona grande, incluso “desde pequeña”. “Teníamos un armario de chocolate en casa y nos servíamos nosotros mismos. Barritas de chocolate, bolsas de patatas fritas...”, relata a la asociación, que la condecora este año junto a su marido como personas del año.

Por su parte, Kieron, de 51 años, relata que ambos tuvieron “problemas respiratorios”: “Yo no podía ni agacharme, no me ponía mis propios zapatos, Helen lo hacía todo por mí. Ponerme los calcetines, los zapatos, y realmente no podía ni trabajar”. Además, Kieron explica que eso le afectó a nivel anímico y mental: “Mi salud mental era terrible y me había dado mas o menos por vencido en la vida”. No obstante, le diagnosticaron diabetes de tipo 2 a raíz del sobrepeso, lo que le obligó a cambiar su estilo de vida.













Cómo perder 177 kilos en dos años

“Me dieron 12 semanas a raíz de mi diabetes para revertir la situación. Ella me preguntó si me importaba que me acompañase, 'por supuesto que no', y desde entonces no hemos mirado atrás”, explica Kieron, que relata que los comienzos haciendo deporte no fueron nada fáciles. “Al principio caminaba 100 pasos y tenía que parar para respirar”, comenta a Slimming World.

Por su parte, Helen reconoce que hace dos años no era una persona que soliese hacer deporte. “La parada de autobús estaba a dos minutos de la puerta de nuestra casa, y ahora camino hasta el trabajo cada día, ida y vuelta por la noche. Camino por el río cada día”, señala a los medios. Un cambio en su vida que Kieron valoraba muy positivamente, y que señala como motivador claro la diabetes: “No sé si la diabetes me ha salvado la vida, pero desde luego me la ha cambiado, y hace dos semanas que ya estoy remitiéndola”.









Y es que el deporte no ha sido la única solución, sino también cambios en la alimentación: “La diferencia es que ahora comemos de manera más regular, es algo muy importante, tomamos desayuno, comida y cena, lo planeamos y mezclamos de todo”, explica el marido. Helen, por su parte, todavía alucina con el cambio: “Todavía no me creo que cambios tan simples hayan transformado tanto nuestras vidas”.





La obesidad, un factor de riesgo en España

El Estudio Nutricional de la Población Española ha revelado que el 53,6% de los españoles tiene sobrepeso u obesidad. Cada año, mueren casi tres millones de personas por sobrepeso y obesidad, siendo la quinta causa de muerte en todo el mundo. De ahí la preocupación de los médicos por esta cuestión.

Como recuerda el doctor de COPE, Esteban Pérez-Almeida, “la Organización Mundial de la Salud nos dicen que lo que más mata son las enfermedades no transmisibles, es decir, no infecciosas que matan en torno al 75% y detrás de estas enfermedades, la obesidad”. Señala el médico que “la obesidad es un factor de riesgo clarísimo, al igual que la falta de ejercicio” y por eso indica que “si regulas con una buena nutrición y ejercicio, va a disminuir la mortalidad por enfermedades no transmisibles”.