Más enfermedades infecciosas y más sequía: Así nos afecta que cada vez haya menos animales en el mundo

El informe Planeta Vivo 2022 recoge los estudios elaborados sobre las tendencias de la biodiversidad global y la salud del planeta. Según los datos de WWF (World Wildlife Fund) se ha registrado una disminución del 69% en las poblaciones de especies salvajes desde 1970.

Por ello el biólogo Miguel Rodríguez-Esteban ha explicado por qué la pérdida de biodiversidad está aumentando durante estos últimos años. En primer lugar, para entender lo que está ocurriendo hay que tener en cuenta que el avance del cambio climático retroalimenta la pérdida de la biodiversidad a escala global. De tal forma, que el aumento de las temperaturas y de las sequías no solo afecta a la humanidad, sino que muchas plantas han tenido que acortar cada vez más sus ciclos vitales por la falta de agua. Y con ello se ven afectados muchos insectos que se alimentan de su néctar. Estos acortamientos disminuyen bastante la probabilidad de éxito reproductor. Lo mismo ocurre con los anfibios, ya que estos dependen del agua de las charcas y los ríos para desarrollarse: “cada vez lo tienen más difícil porque el agua se acaba antes”, explica el biólogo.





En definitiva, “la desregulación de los ciclos de forma muy repentina a causa de la desregulación del clima, conlleva a una reducción del número de especies”, subraya.

¿Qué factores originan la pérdida o disminución de biodiversidad? El ser humano está provocando una reducción muy significativa con “la alteración de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación o la introducción de especies exóticas invasoras”, explica. Sin embargo, también se encuentra el factor cambio climático el cual siempre ha existido “ y seguirá existiendo, aunque nosotros ya no estemos aquí”. La pérdida de biodiversidad es algo que está en constante cambio, pero que al unirse con el factor humano aumenta la velocidad de estos cambios.

No existen unos factores predeterminados que desencadenan la desaparición de las especies, ya que estos varían en función de la especie en cuestión. “No son los mismos para un coral del Pacífico que para un ave de la selva de Borneo”. Dado que, en el primer caso, el aumento de las temperaturas generado por el cambio climático blanquea los arrecifes. Mientras que en el otro caso la sobreexplotación de los recursos madereros reduce o elimina el hábitat de muchos pájaros forestales.





Las especies salvajes integran a todos aquellos animales o plantas que no han sido domesticados por el hombre. La desaparición de estas especies se está dando en las regiones tropicales de América, África y Asia, ya que en estas zonas "la legislación ambiental es blanda" o inexistente y se está sobreexplotando y contaminando la naturaleza. "Esto no quiere decir que en Europa o Norteamérica no tengamos problemas de conservación, sino que tienen otro ritmo y escala", señala. Entre las especies animales extintas podemos destacar el mamut lanudo, la gallina de brezo, el pato del Labrador, el puma oriental, el uro o el tarpán. Y en el caso de las plantas Flabellidium o Adiantum lianxianense.

Por consiguiente, la disminución de la biodiversidad afecta a algunos aspectos humanos como la disminución de la cantidad y calidad hídrica, disminución en la variedad de cultivos o el aumento en las enfermedades infecciosas.

Efectos de la sequía sobre las especies

La sequía es un factor de estrés para muchas especies, pero otras muchas están perfectamente adaptadas a ella. Por ejemplo, los cactus o los dromedarios que viven en los desiertos. “Lo que realmente influye de manera negativa son los eventos repentinos y prolongados de sequías en los lugares donde no resultan habituales”. Las especies pueden adaptarse, pero necesitan un tiempo para ello, y el cambio climático que tenemos sobre la mesa ahora mismo “va a un ritmo inasumible para muchas de ellas”.

Ante esta situación, no existe una única solución que ponga fin al problema. Hay que mitigar los efectos nocivos que la actividad humana tiene sobre el medio ambiente, pero con una población creciente como la nuestra es difícil que este ritmo de consumo se ralentice. Entre algunas de las posibles soluciones se encuentran "reconectar los hábitats que han sido fragmentados o limitar la explotación de ciertos recursos naturales", señala.