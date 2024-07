María Pérez: “Solo me falta una medalla en los JJOO para cerrar el círculo”

Hablar de marcha en España es hablar de éxito en las competiciones internacionales más importantes. Actualmente, España cuenta con una doble campeona de Europa en 20 y en 35 km, María Pérez, quien consiguió el doble éxito histórico en 2023, después de que en 2018 se proclamara campeona del mundo en 20 km marcha.

Ahora se encuentra en la recta final de su preparación para los que serán sus segundos Juegos Olímpicos tras Tokio 2020 (2021), donde logró la cuarta posición en los 20 km marcha. Pérez reconoce estar “contenta” a falta de poco más de un mes para competir en París en una charla mantenida con su patrocinador de nutrición deportiva HSN.

“El último mes de preparación siempre es especial porque ya ves como la cita más esperada se acerca y por otro lado ya empiezan los entrenamientos de realidad, que son en los que más se sufre, pero tienen ese extra de que se hacen con toda la energía porque son para los JJOO. Estoy contenta, pero a la vez se viven muchas emociones porque cada día se va al límite para poder llegar en el mejor estado de forma”.

No esconde que ha sido un período “corto de tiempo” el transcurrido entre Tokio y París, definiéndolo como “muy emocionante por todo lo vivido y el aprendizaje” obtenido, pese a que “han sido dos años y medio donde no hemos podido bajar la intensidad”.

“No ha sido como otros compañeros me han contado, que siempre después de unos Juegos hay como un año de relax para después prepararse en los otros tres años. En 2022 me descalificaron dos veces (Mundial de EEUU y Europeo de Múnich) después de llegar de ser cuarta en los JJOO y en 2023 conseguí lo que antes nunca había hecho nadie (venció la Copa Europea de Marcha en República Checa y las distancias de 20 y 35 km marcha de los Mundiales de Hungría) junto a Álvaro Martín, que fue un hecho histórico, que se quedará para nuestro recuerdo y el de la gente, y nos llevamos ese punto de motivación extra de cara a estos próximos JJOO”.

El espacio para la nutrición y los complementos deportivos de HSN para María Pérez es “importante”. “Son muchas horas al sol, de trabajo, de fatiga. Yo particularmente lo que siempre tomo son los multivitamínicos y una cosa muy importante como las proteínas, ya que cuando entrenamos fuerte nos vamos quedando, como decimos nosotros, más secos; también geles, carbohidratos, sales minerales. En la maleta para París y en la vida diaria de un deportista ocupan un espacio importante”.

“Como deportista me pongo mi propia presión”

Reconoce que es favorita a las medallas tras rozarlas en Tokio y que son su objetivo: “Solo me falta una medalla para cerrar ese círculo de tres grandes éxitos. Si tiene que ser será y si no tendremos que seguir trabajando”.

“No noto esa presión, no la quiero notar porque también como deportista me pongo mi propia presión. Hay que ser humildes, saber de dónde venimos, lo que tenemos y sobre todo saber dónde podemos llegar. Aunque se trabaje duro los éxitos a veces se pueden conseguir y otras veces no; y creo que la motivación también es ir consiguiendo cosas paso a paso”.

Por último, sobre la nueva distancia a estrenar en París 2024, Relevo Mixto, Pérez considera que el papel de la mujer será “decisivo” al ser las encargadas de cerrar los últimos 10 km marcha, y no esconde que España tiene “bazas importantes” para luchar por las medallas.

“A día de hoy no sabemos quiénes van a componer los equipos, hasta el 3 de agosto que pasen los 20 km marcha, pero pongo la mano en el fuego porque todos los integrantes del equipo español van a darlo todo. Este año tantos los chicos como las chicas vamos con las marcas más bajas logradas. Si nos movemos en ellas podemos soñar en grande. Yo siempre digo una cosa: en España hay tanto nivel que cuando vamos a una gran cita siempre vamos a lograr un gran resultado”.