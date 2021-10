María Jiménez habla claro de Irene Montero y responde a si haría un acto feminista con ella: “¿Esa quién es?”

La artista, María Jiménez, ha hablado este sábado alto y claro sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de lo que opina del feminismo moderno que representa la dirigente de Podemos. La cantante volvió hace apenas un año a las listas de venta con un nuevo álbum, 'La vida a mi manera', casi dos décadas después de su último trabajo musical y tras superar varios problemas de salud, como una grave obstrucción intestinal por la que fue ingresada en un hospital en 2016 bajo un falso diagnóstico de cáncer de colon.

Ahora, en una extensa entrevista en El Español, Jiménez se ha sincerado sobre los inicios de su carrera, su opinión sobre el Rey Emérito y cómo le conoció además de su estado de ánimo tras 18 años sin sacar discos. Precisamente Jiménez ha querido referirse a los comentarios que tuvo que sufrir al inicio de su carrera, con comentarios sobre de dónde provenía su voz. “ Eso no lo dije nunca yo, lo dijo un periodista, José Miguel Ullán, porque aquellos años eran de mucho machismo y tuvo esa ocurrencia. Yo he dicho siempre que canto con el corazón y con las entrañas y la gente se aprovechó de esa frase”.









Además, la cantante tenía palabras para elegir a la que es su 'folclórica' favorita. “Para mí la mejor, la única, es Lola, y punto pelota. Aunque bueno, me gustaban Marifé de Triana y Juanita Reina. Me hablé con todas”, confesba.





María Jiménez, sobre Irene Montero



Pero quizás la parte más interesante de la entrevista es cuando le preguntan, en comparación con esos comentarios machistas que recibió durante su carrera, qué opina del feminismo moderno y, concretamente, de la ministra Irene Montero. Con ironía, María Jiménez responde de manera tajante: “¿Esa quién es?”. Una vez le aclaran que se trata de la titular de Igualdad, la artista se pone seria.

“Pues Irene Montero que haga lo que le dé la gana, pero estamos bien, ¿no? . Es muy guapa, ella. Qué de ministros tenemos, hija . A mí lo que diga Irene Montero me da igual. Yo pienso en mi vida, no en la de los demás, ¿no tiene que ser así? La mujer y el hombre son iguales, no lo distingo en absoluto”, sentencia Jiménez.









¿Iría María Jiménez a una campaña feminista?



Al hilo de sus comentarios sobre la ministra, la periodista se interesaba por qué diría María a la posibilidad de que la invitasen a compartir una campaña feminista. “¿Qué le dirías a Montero si te llama mañana para hacer una campaña feminista?”, le preguntaba a la cantante. “Que cuánto me va a pagar, eso le diría. ¡Así de sencillo! Pero ésta… Ésta llamará a otra gente”, lamentaba la entrevistada.





“La vida es lo más grande que hay”

Genio y figura, María Jiménez explicaba hace un año en Herrera en COPE que grabó su nuevo trabajo en febrero y que es un canto a la vida "porque de la vida hablamos siempre poco y mal. No le agradecemos nunca nada a la vida y la vida es lo más grande que hay en este mundo". Su nuevo disco supone su vuelta a la música después de haber pasado por uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado 14 de julio de 2020, la cantante regresó a casa tras más de dos meses ingresada con pronóstico grave después de una obstrucción intestinal. "A esta le quedan dos telediarios", llegaron a decir, pero "aquí hay coja para rato".

