Margarita del Val: “Tras circular semanas, Ómicron no está logrando imponerse”

“No hay evidencia de que Ómicron esté ganándole la carrera a Delta en España”. Así de clara se muestra en una entrevista en COPE la viróloga e investigadora Margarita del Val que subraya que “aunque aún es pronto para sacar conclusiones”, tras varias semanas en circulación, la nueva variante no está logrando imponerse, de momento, en los lugares en los que Delta es hegemónica y “solo esto ya es algo".

De Ómicron -que acaba de generar un primer caso mortal en el Reino Unido y que los científicos consideran que circulaba bastante antes de que Sudáfrica diera la voz de alarma a finales de noviembre y en otros países- “hemos dado por supuestas muchas cosas malas antes de saberlas”, entre ellas que es más contagiosa que sus predecesoras, algo que según subraya Del Val, no podremos determinar científicamente hasta dentro de unas dos semanas precisamente analizando los datos en los países con mayor presencia de Delta.

“La nueva variante no se está imponiendo y eso es señal de que los científicos debemos estar en alerta, es decir vigilantes, pero que de cara a la población el mensaje debe ser de tranquilidad. En España el número de casos de Ómicron es estable semana tras semana no se han disparado aunque aún puede suceder que despeguen. Nos quedan un par de semanas para ver su evolución en los lugares en los que Delta está más presente para poder decir si es o no más contagiosa” subraya la científica que considera que aún es pronto también para saber si genera casos más graves de COVID-19 o si escapa más a las vacunas “aunque los primeros indicios apunten a que no”.

Y todo porque según explica “de momento, es una variante preocupante para los científicos que la tenemos que seguir, pero no para la población. Es verdad que es excepcional porque es llamativa la combinación de mutaciones con respecto a otras pero los efectos que esto puede tener pues pueden incluso hacer que el virus se atenúe en lugar de potenciarse, es algo que aún está por ver”.

En plena sexta ola, considera que la incidencia, el número de casos por 100.000 habitantes, va a seguir creciendo en España hasta la segunda mitad de enero de 2022 y eso si en Navidad, Fin de Año y Reyes tenemos cuidado y “vamos con red” es decir reducimos en lo posible el número de personas en las reuniones navideñas con familiares, amigos y compañeros y seguimos usando mascarillas y ventilando.

“Debemos hacer reuniones pequeñas y no desmelenarnos porque se nos juntamos toda la familia 40 o 50 personas el riesgo es bastante mayor y en una situación de alta incidencia es más probable que entre alguien con la infección” recomienda.

En este sentido, y aunque la situación es mejor que en 2020, con el 90 por ciento de la población vacunada, “es necesario ir con la misma precaución que el año pasado porque las vacunas no son infalibles y eso implica que alrededor de 5 de cada 100 personas que se infectan pueden desarrollar la enfermedad de forma grave y puede ser nuestra abuela, nuestra tía o una persona en tratamiento de quimioterapia y como familiares debemos protegerles” señala del Val.

Una ventaja esta Navidad además de estar vacunados recuerda es que podemos comprar libremente en farmacias test de antígenos lo que puede ser un elemento más a tomar en consideración antes de reunirnos con nuestros seres queridos durante las fiestas junto al resto de medidas para prevenir posibles contagios "pero nada de todo esto puede llevar a que nos confíenos".

Tercera dosis, menos necesaria en España que en otros países

Para esta investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en nuestro país debido a la altísimas no es tan necesario como en otros extender la tercera dosis más allá de las personas que por su edad o por la vulnerabilidad de su sistema inmunitario lo necesiten.

“Un poco por mimetismo y porque nos daría inseguridad no poner todo lo que está en nuestra mano pues estamos poniendo la tercera dosis por precaución quizás a más grupos de la población de lo necesario, pero con este virus más vale ser precavidos”, señala del Val.

Considera que antes de las terceras dosis es más importante lograr tanto en España como en cualquier otro país que se protejan las personas que aún no lo han hecho.

A por la vacunación infantil

La víspera del inicio en una parte de España de la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años reconoce que es difícil prever el impacto que sobre la incidencia va a tener la inmunización infantil y lo que sí sabemos es que es segura, que las molestias post vacunas son más leves que en los adolescentes y que no hay efectos adversos frecuentes. “De los menos frecuentes tendremos datos dentro de nada por Estados Unidos que va por delante. Los casos que se espera se puedan producir, aunque algunos requieran hospitalización suelen ser de recuperación benigna”, señala del Val.

“Tenemos la esperanza de que como ha ocurrido con el resto de edades con la vacunación infantil logremos reducir el número de casos, pero en ningún caso los niños deben servir de escudo para un adulto que no se ha vacunado. Los adultos que no se han vacunado deben vacunarse sí o sí. Y es que hemos pasado de pensar erróneamente que los niños no vacunaban a señalarles como los que más contagian y eso tampoco” subraya.

Mayor generosidad con los países en vías de desarrollo

El mayor riesgo de nuevas variantes procede de países con escasas tasas de vacunación y altos índices de transmisión y, atajarlo, pasa según recuerda Del Val, por extender la inmunización a los países en vías de desarrollo facilitándoles tanto el acceso a las dosis que necesitan como con apoyo real para cuestiones organizativas de forma que esas campañas de vacunación puedan ser exitosas.

“Deberíamos no solo dar nuestras dosis a punto de caducar sino renunciar a nuestras reservas de dosis para este año y para el que viene que tenemos los europeos y que por tenerlas reservadas no están accesibles para otros países y también deberíamos ayudar activamente en las campañas de vacunación” señala del Val en plena inmunización con terceras dosis en los países desarrollados.