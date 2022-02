Margarita del Val pone encima de la mesa su gran duda sobre la variante ómicron: "No lo sabemos"

La viróloga del CSIC Margarita del Val, se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos de nuestro país a la hora de analizar la pandemia. Su conocimiento y experiencia han permitido afrontar los momentos más duros con rigor científico. Uno de ellos ha sido el que se ha vivido en las últimas semanas durante la sexta ola, marcada por el alto ritmo de contagios provocado por la variante ómicron.

La incidencia acumulada de los casos de covid-19 ha bajado este lunes 198 puntos hasta situarse en los 2.879, por debajo de los 3.000 por cada 100.000 habitantes, mientras los contagios certificados se acercan a los 10 millones desde el inicio de la pandemia, la mitad de ellos detectados durante la sexta ola.



Los 182.123 nuevos positivos notificados este fin de semana por el Ministerio de Sanidad suponen una caída notable que mantiene la dinámica descendente que ya se prolonga durante siete días consecutivos.









La sexta oleada, cuyo inicio fija el Instituto de Salud Carlos IIIen el 14 de octubre, comenzó con cerca de 4,9 millones de casos, de forma que desde esa fecha España ha contabilizado alrededor de 5 millones más, por lo que el total asciende a 9.961.253 infecciones.



No obstante, en las últimas semanas las comunidades han admitido una infra notificación de casos, ya que los autotest de diagnóstico han provocado que no siempre se comuniquen todas las infecciones a los sistemas de salud de cada autonomía.



El 10 de enero la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes llegó a los 3.000 casos y continuó subiendo, y en la última semana ha descendido, de manera que este lunes se encuentra ya fuera de este umbral con 2.879 positivos. Así, los indicadores de trasmisión de la pandemia se han ido suavizando -principalmente en la última semana- en casi todas las comunidades, con una caída que ha sido más acusada tras este fin de, por lo que gran parte de los territorios dan por doblegado el pico de la sexta ola.

La reflexión de Margarita del Val sobre ómicron

Con estos datos encima de la mesa, Margarita del Val ha analizado el futuro de la pandemia, centrándose en algunas dudas que planeta ómicron, ya que la viróloga del CSIC señala que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es su verdadera incidencia si no fuese por la vacuna: "Todavía no sabemos si ómicron es más suave. Sabemos que en los vacunados lo es porque tiene una ventaja sobre delta: hay inmunidad", explicó Margarita del Val en una entrevista con Business Insider España.









Por último, a modo de conclusión, la experta quiso dejar claro su planteamiento: "Es decir, ómicron es más suave en vacunados, pero no sabemos si es más suave en general".