Margarita del Val advierte sobre la covid en Navidad y envía consejos para prevenir contagios: "Quien pueda"

La pandemia de covid-19 parece haber remitido en nuestro día a día. Algo que no ha ocurrido en los hospitales y los investigadores, si bien optimistas con cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos meses, aún guardan cierta preocupación hacia lo que podría ocurrir de cara a fechas señaladas en el calendario. Hablamos, por ejemplo, de las Navidades.

Gran parte de la población ha tenido ya contacto directo con ómicron o alguna de sus subvariantes, lo cual es favorecedor de cara a rebajar el impacto del virus. La científica y viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, en una conferencia que ofreció este mes sobre enfermedades infecciosas y salud global en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en Zaragoza, donde ha admitido que este invierno será complicado ventilar los espacios «sin pasar un frío tremendo por razones energéticas».





La viróloga ha asegurado que habrá un conflicto entre la ventilación y el ahorro energético, aunque «innecesario». En su opinión, se tendría que haber aprendido a controlar la calidad de aire con medidores de CO2: "Hemos aprendido mucho en esta pandemia, del contagio por aerosoles, pero no hemos pasado a diseñar aparatos sencillos y baratos que nos den unas herramientas para tener un aire más limpio". Esta es su recomendación para ventilar las casas "quien pueda, que tenga purificadores de aire con filtro HEPA que van reteniendo los virus y limpiando el ambiente".





Sobre la probabilidad de que aparezca una nueva variante de la covid-19, Del Val admite que la posibilidad siempre está ahí, pero lo mejor que puede ocurrir es que siga Ómicron: "Ya sabemos lo que tenemos, es tres veces más leve que la Delta, y con Ómicron ya nos hemos infectado gran parte de la población y tenemos una inmunidad adicional a la de las vacunas".

Por otro lado, se mostró favorable a que se siga utilizando la mascarilla en el transporte público.

Margarita del Val lanza un aviso sobre la evolución del covid estas Navidades con ómicron: "Si seguimos..."

La viróloga ha asegurado que cuantas más personas haya inmunizadas frente al virus "hay menos olas y son más pequeñas", algo que es "historia de las epidemias". En este sentido, ha advertido del Val, que si ómicron sigue circulando estas Navidades, podrían ocurrir dos cosas. Por un lado, podría darse la llegada de "la típica oleada de enfermedades respiratorias navideña por habernos encerrado en interiores o una temporada como la gripe de 2009".

Sobre si es posible que las infecciones de covid que ha habido a lo largo de este verano hayan podido servir para suavizar una posible ola de cara a este otoño o invierno, la viróloga ha advertido ya que de no haber un cambio en la variante, "la ola podría ser casi benigna".

No obstante, si no estuviéramos hablando de ómicron, "a saber".

"Este virus y los que desarrollan enfermedad después de haber contagiado no garantizan unas variantes futuras más atenuadas. Sería bueno si no cambiase, porque tenemos mucha inmunidad por la infección y la vacuna", ha agregado.

También ha sido preguntada por los nuevos sublinajes de ómicron, sobre lo ha respondido que con estas variantes "hemos aprendido a no predecir". "No tenemos ni idea de lo que va a ocurrir hasta que no lo observemos", ha agregado.