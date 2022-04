El mapa con los países que han reportado casos de hepatitis aguda: La infección que está afectando a los niños

En los últimos días no hemos dejado de escuchar que se están dando varios casos en muchas partes del mundo, la hepatitis vírica aguda, pero ¿Qué es? Se trata de una inflamación del hígado causado por uno de los cinco virus que existen de la hepatitis. La mayoría de los casos suelen durar unas semanas y se puede presentar tanto asintomática como con unos síntomas graves. En Reino Unido ya ha fallecido un niño a causa de esta infección y, cada vez, los países están mas en alerta por si esto se convierte en otra crisis sanitaria como la del coronavirus. Hasta ahora se desconoce el origen de esta infección, pero la OMS piensa que la causa de que haya aparecido este brote de hepatitis aguda puede deberse a una cepa del adenovirus.

Este tipo de virus pertenece a una familia muy contagiosa, que pueden provocar enfermedades como infecciones en las vías respiratorias, cistitis hemorrágica, conjuntivitis y problemas en el tracto intestinal. Los pacientes que han padecido la infección de hepatitis han sido niños de edades comprendidas entre el primer mes de vida hasta adolescentes de 16 años. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades Infecciosas (ECDC) ha comunicado en un informe que los niños presentaban un cuadro médico protagonizado por gastroenteritis, vómitos e icteria (piel amarilla como consecuencia de que el hígado está luchando contra la infección). Este es el mapa de los 12 países que han reportado algún caso de hepatitis vírica aguda:

Reino Unido : fue el primer país que reportó los casos de hepatitis grave en niños. Hasta ahora suman 114 casos y uno de los pequeños ha fallecido , el primero en todo el mundo desde que se dio el brote. Este es el país en en el que más infecciones está habiendo y cuyo origen sigue siendo un misterio, aunque ya ha sugerencias por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

: fue el primer país que reportó los casos de hepatitis grave en niños. Hasta ahora suman , el desde que se dio el brote. Este es el país en en el que más infecciones está habiendo y cuyo origen sigue siendo un misterio, aunque ya ha sugerencias por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). España : cuenta ya con 13 niños infectados.

: cuenta ya con 13 niños infectados. Israel : ha contabilizado 12 casos.

: ha contabilizado 12 casos. Estados Unidos : este país tiene 9 niños con hepatitis aguda.

: este país tiene 9 niños con hepatitis aguda. Dinamarca : 6 casos.

: 6 casos. Irlanda : tan solo 5 pequeños infectados, aunque no se descarta que las cifras puedan aumentar.

: tan solo 5 pequeños infectados, aunque no se descarta que las cifras puedan aumentar. Países Bajos : tiene 4 pacientes menores afectados.

: tiene 4 pacientes menores afectados. Italia : al igual que Países Bajos, también cuenta con 4 casos.

: al igual que Países Bajos, también cuenta con 4 casos. Noruega : tan solo 2 niños se han visto afectados.

: tan solo 2 niños se han visto afectados. Francia : 2 casos.

: 2 casos. Rumanía : por ahora solo un pequeño ha mostrado tener esta infección.

: por ahora solo un pequeño ha mostrado tener esta infección. Bélgica: también cuenta con un niño con hepatitis aguuda.

¿Cuál es el origen?

La OMS continúa investigando el origen, sopesando que puede tratarse del virus del resfriado común haya aumentado el número de casos. No obstante, aún no hay ninguna hipótesis confirmada. Aun así, le ha solicitado a todos los países que presenten algún paciente con hepatitis que investiguen por si encuentran alguna evidencia que pueda demostrar qué está provocando la infección. "Algunos tipos de hepatitis son prevenibles mediante vacunación", comenta la OMS. La organización realizó un estudio en el que calcularon que, de aquí a 2030, se podrían prevenir 4,5 millones de muertes.

A pesar de que, por el momento, los números de casos no son excesivamente elevados, las consecuencias que han traído consigo para los pacientes han sido bastante graves. Este es el motivo de que los expertos no cesen en sus investigaciones. "Los virus habituales que causan la hepatitis infecciosa (hepatitis A a E) han no ha sido detectado. Los casos son predominantemente en niños menores de 5 años", explica la Agencia Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). Además, reconocen que no hay ninguna relación con la vacuna del coronavirus y que, 10 de los pacientes han tenido que recibir un transplante de hígado.

Investigaciones a contra reloj

La doctora Meera Chand, Directora de Infecciones Clínicas y Emergentes de UKHSA ha dicho que " la información recopilada a través de nuestras investigaciones sugiere cada vez más que este aumento en la aparición repentina de hepatitis en niños está relacionado con la infección por adenovirus. Sin embargo, estamos investigando a fondo otras posibles causas". A lo que añade que los padres deben estar muy atentos frente a cualquier signo de hepatitis (incluída la icteria) y acudir a un médico si ven que los síntomas son preocupantes. "Las medidas normales de higiene, como lavarse bien las manos (incluida la supervisión de los niños) y una buena higiene respiratoria completa, ayudan a reducir la propagación de muchas infecciones comunes, incluido el adenovirus", sostiene Chand.

Lo que está preocupando a las autoridades sanitarias es que los niños que se han visto afectados, estaban completamente sanos previamente. No presentaban ninguna patología anterior ni eran inmunodeprimidos. Teniendo en cuenta que uno de los pequeños ha fallecido y un 10% ha necesitado un transplante, los expertos tienen la necesidad de investigar con la mayor rapidez posible. La doctora Chand aconseja que "los niños que experimentan síntomas de una infección gastrointestinal, incluidos vómitos y diarrea, deben quedarse en casa y no regresar a la escuela o la guardería hasta 48 horas después de que hayan desaparecido los síntomas".