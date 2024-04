Manuel Díaz 'El Cordobés' se pronuncia sobre la nueva relación de su hija Alba con un cantante: "Está feliz"

MADRID, 2 (CHANCE)

Alba Díaz vuelve a estar enamorada. Mientras su madre, Vicky Martín Berrocal, afianza su historia de amor con Enrique Solís -con el que ha hecho románticas escapadas a Roma y a San Sebastián en las últimas semanas- la influencer habría comenzado una incipiente relación con un artista llamado Marcos Terrones con el que ha sido sorprendida disfrutando de un cómplice paseo por las calles de Madrid.

Su nuevo novio, que trabaja como DJ con el sobrenombre de "Oddliquor", tiene 29 años, un cierto parecido físico con Carlo Costanzia, lleva años dedicado a la música urbana y ha colaborado con artistas de la talla de Nathy Peluso y Natalia Lacunza.

Mientras Alba guarda silencio, su padre Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha pronunciado sobre el gran momento que atraviesa su hija y, aunque prefiere no confirmar su relación con Marcos Terrones, sí reconoce que "está feliz, a tope, trabajando un montón e ilusionadísima, que es lo que a mí me hace sentirme bien".

"Conoce a mucha gente, la gente joven se tiene que conocer y ella tiene muchos amigos, aunque prefiero que sea Alba la que te cuente las cosas porque los padres en esto, es mejor que los padres hablemos poco. Yo la veo muy bien, la veo muy ilusionada con su trabajo, la veo muy feliz, ha madurado muchísimo y estoy súper contento de su cambio" confiesa, echando balones fuera para no hablar del DJ.

Una felicidad que Alba comparte con Vicky, que ya no oculta su relación con Enrique Solís: "Sí claro, yo ahora mismo soy portavoz del amor. Yo qué te cuento, es que yo las veo bien, las veo felices y me llena de alegría que la gente esté bien, pero no te puedo decir porque no sé realmente. Me voy a enterar de todo y cuando me entere a lo mejor tampoco te lo cuento" ha asegurado sonriente pero sin dar detalles sobre el noviazgo entre su exmujer y el hijo de Carmen Tello.

Sin embargo, sí confiesa que "lo importante es que la gente esté muy feliz, que la gente esté muy ilusionada, que... Que el amor es fundamental, como están las cosas ahora mismo es lo único que nos queda". "Ser buenas personas, compartir, ayudar, ponerse los zapatos de otro, que la está cayendo una muy dura en este país ahora mismo, y hay personas que no lo están pasando bien, y tenemos que ser...bastante consecuentes con todas esas cosas. Para mí eso es lo importante. Y luego, si están enamorados y están felices todos, mejor. Pero que yo no te digo si están enamorados o no, que de mi boca eso no ha salido" ha zanjado.