Manuel Cortés tranquiliza a su familia desde 'Supervivientes' aunque tendrá que seguir apartado del concurso

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras el problema de salud por el que tuvo que ser evacuado de la isla de 'Supervivientes' con urgencia, Manuel Cortés ha tranquilizado a su familia descartando cualquier problema relacionado con la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse hace años. "Me encuentro bien, un poco dolorido, pero pasan las horas y estoy mucho mejor. Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estómago tuve problemas fuertes hace unos años y no tiene nada que ver con esto" explicaba el supervivientes postrado en una camilla.En esta ocasión fue su propia hermana, Alma Bollo, la encargada de certificar en primera persona que su hermano se encuentra bien aunque tendrá que seguir en observación y apartado del concurso por unos días más. "Tengo una acumulación de heces en la zona del color. Cuesta mucho trabajao expulsarlo y tengo que seguir un tratamiento hasta que lo expulse" le detallaba Manuel a su hermana que llegaba al encuentro especialmente preocupada por él. Desde plató el propio Carlos Sobera explicaba que el joven tendrá que permanecer alejado de sus compañeros hasta que se encuentre con fuerzas suficientes como para seguir afrontando el duro concurso: "El equipo médico ha decidido que de momento no puedes incorporarte con tus compañeros hasta el próximo parte médico".Sin lugar a dudas estas noticias han tranquilizado mucho a Raquel Bollo que desde plató está viviendo este pequeño problema de salud de su hijo con especial preocupación. "Eso es lo único que quiero que me digas, que no sientes nada como lo de la otra vez, lo mínimo que sientas que sea así, el concurso que quede dónde quede, te quiero en España y sano. Lo primero es la salud, si sientes lo más mínimo como la otra vez te quiero aquí" le pedía su madre nada más enterarse de los problemas médicos de su hijo.