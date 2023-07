El Maestro Joao cree que las polémicas de Bertín Osborne no cesarán

MADRID, 30 (CHANCE)

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha sido la noticia de la semana. Nadie se esperaba que en plenos preparativos de su boda, los artistas decidiesen romper su relación sentimental y menos que existiese la posibilidad de que el cantante le hubiese sido infiel.

Esta información, que ha dado la vuelta al mundo debido a la trascendencia que ambos tienen en el panorama musical, ha sido objeto de muchas opiniones por parte los rostros conocidos de nuestro país durante estos días, por eso, Europa Press no dudaba en preguntar sobre ello al Maestro Joao.

El vidente se posicionaba al lado de Rosalía y aseguraba que "creo que va a hacer una canción, pero la va a hacer romántica porque yo creo que Rosalía se ha roto estando enamorada" y añade: "el que fíjate que creo que va a dar algo que hablar con una canción sobre eso, va a ser él".

El Maestro Joao tiene claro que Rosalía y Rauw "no van a quedar muy bien", algo que ya predijo él hace tiempo: "Tengo que decir que ya había pronosticado yo que no, solamente que no continúan, es que además dije que la relación estaba rota". Además, el vidente cree que "ella se va a enamorar muy pronto, tiene necesidad de enamorarse y lo va a hacer muy pronto".

En cuanto al otro tema de la semana, Bertín Osborne, el colaborador de televisión tiene claro que "se ha levantado una veda y creo que puede salir alguno más, algún hijo, algún embarazo, algún algo", por lo que esta revolución mediática que hemos vivido con el presentador podría continuar a lo largo de los meses.