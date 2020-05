Los virus, ¿son seres vivos?

En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Constituidos por ácidos nucleicos, al infectar una célula, los genes obligan a la célula anfitriona a sintetizar las biomoléculas del virus para poder llegar a formar nuevos virus.

Aunque el origen evolutivo de los virus aún es incierto, es posible que se originaran a partir de las primeras biomoléculas autorreplicantes en el momento en que se estaban formando las primeras células, lo que implicaría que evolucionaron independientemente de los organismos celulares. No obstante, también se ha propuesto que algunos podrían haber surgido de plásmidos (fragmentos de ADN que se mueven entre las células), mientras que otros tal vez se hayan originado a partir de bacterias.

Al contrario que los seres vivos, que pueden relacionarse con el medio, nutrirse y reproducirse, los virus no tienen células, por lo que no forman parte de ninguno de los tres grupos principales de seres vivos: bacterias, arqueas (una clase de microorganismos unicelulares) y eucariotas (plantas, animales y hongos, entre otros).

Los virus son una de las unidades funcionales más pequeñas que existen. Son moléculas extremadamente complejas capaces de realizar dos de las funciones atribuidas a los seres vivos: relacionarse y reproducirse. Sin embargo, no lo hacen de manera autónoma, sino que necesitan de la maquinaria celular.

UN DEBATE CANDENTE

Tan viejos como la vida misma, los científicos son incapaces de determinar si están vivos. Y es que, ocupan un extraño lugar entre lo vivo y lo inerte. Sin embargo, una vez penetran en su huésped, los virus piratean las células con nuevas instrucciones genéticas para replicarse a una velocidad vertiginosa.

Por eso, la manera de referirse a ellos es como partículas infectivas. De ahí que se diga que el virus está activo, atenuado o destruido.

Actualmente, está aceptado que no forman parte de los seres vivos, aunque su forma de existir pone al límite la definición. El debate sobre si son o no seres vivos lleva años candente. A día de hoy, hay quien no lo tiene del todo claro.