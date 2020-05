Los sindicatos, contrariados por la dimisión de directora de Salud madrileña

Sindicatos sanitarios como Satse, Amyts, CSIF y UGT han expresado su contrariedad por la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, al considerar que "pone al descubierto" que el Gobierno regional "carece de una hoja de ruta clara para afrontar la desescalada"

Fuentes, que ha dimitido un día después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidiera solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada,ha sido sustituida por el exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero.

Fuentes del sindicato de enfermería Satse Madrid han señalado a Efe que desconocen el motivo de la dimisión de Fuentes, pero que "no es una buena noticia" porque es hora de "sumar y aunar esfuerzos" y, en todo caso, el sindicato cree que pasar a la fase 1 "sin estar preparados para ello" podría ser algo "problemático" para la sanidad madrileña.

Para el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, "no es el mejor momento para hacer estos cambios, en plena crisis". "No sé que otras consecuencias puede acarrear la solicitud de pasar a la fase uno", ha dicho Ezquerra, que ha señalado que el Gobierno y la Comunidad "no pasan por buenos momentos". "Ayer estaba claro que había diferencias en el Consejo de Gobierno, y hoy esta dimisión", ha lamentado.

El secretario de sanidad de UGT, Julian Ordóñez, ha tildado como "muy sorprendente" la dimisión: "Esperamos que todas las decisiones que se tomen en materia de salud de los madrileños sea con la mayor responsabilidad posible, que nunca estén por delante de los ciudadanos ningún otro interés político o económico, porque nos jugamos la supervivencia del sistema"

Por su parte, el sindicato CSIF, consiera que la dimisión de Fuentes "revela unas diferencias internas en el seno del Ejecutivo autonómico", y "más en concreto" en la Consejería de Sanidad que, en su opinión, "al final pagan los profesionales sanitarios y la ciudadanía".EFE

mmrr/jcf