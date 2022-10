Los productos alisadores de pelo pueden duplicar las probabilidades de sufrir cáncer de útero

Un nuevo estudio, realizado por investigadores del National Institutes of Health (NIH), del Departamento de Salud de los Estados Unidos de América (EE. UU.), han encontrado que las mujeres que utilizan productos químicos para alisarse el pelo corren un mayor riesgo de padecer cáncer de útero en comparación con las mujeres que no usan estos productos. Sin embargo, los mismos investigadores no han encontrado esta misma relación en otros productos para el pelo que usamos las mujeres (tintes para el pelo, decolorantes, reflejos o permanentes).

Los datos de este estudio han incluido a 33.497 mujeres estadounidenses con edades comprendidas desde los 35 hasta los 74 años de edad, y que han participado en el Sister Study, que es una investigación dirigida por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), que forma parte del NIH y que busca identificar los factores de riesgo del cáncer de para el cáncer de mama y otras patologías. A todas estas mujeres se les realizó un seguimiento durante casi 11 años. Durante ese tiempo los casos en estas mujeres de cáncer de útero fueron 378.

De hecho, los investigadores se percataron de que las mujeres que reportaron el uso frecuente (más de 4 veces durante el año anterior) de productos para alisar su pelo tenían más del doble de probabilidad de desarrollar cáncer de útero.La jefa del grupo de Epidemiología ambiental y del Cáncer del NIEHS y principal autora del estudio, Alexandra White, explicó que estimaron que para las usuarias que no usan estos productos el riesgo desarrollar "cáncer de útero a la edad de 70 años" es del "1,64 por ciento" mientras que "las para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05 por ciento". Además, añade que tenemos que tener en cuenta que el cáncer de útero es, justamente, "un tipo de cáncer que es relativamente raro".

Por otro lado, la epidemióloga del Institut Català de d'Oncologia y del Idibell, Laura Costas, también es partidaria de poner en contexto estos resultados de la investigación. Dado que "es el primer estudio que hace esta advertencia sobre los alisadores". También recuerda que, durante los años 70 y 80, se advirtió sobre los tintes, especialmente sobre los más oscuros, "que tenían componentes que se asociaban a cánceres y leucemias", y por ello dichos componentes "se modificaron y se acabó con esa asociación". Por lo que defiende que es necesario "replicar estos resultados en más estudios", debido a que es necesario tener "una mayor evidencia" para poder llegar a las conclusiones.

Aunque el cáncer del útero es el más común en el sistema reproductivo femenino, representa alrededor del 3 por ciento de todos los casos nuevos de cáncer, con 65.960 nuevos casos estimados en EE. UU. en este 2022. Los estudios demuestran que las tasas de incidencia de cáncer uterino han crecido en dicho país, especialmente entre las mujeres negras. Además, según el estudio, que ha sido publicado en el Journal of the National Cancer Institute, aproximadamenteel 60 por ciento de las mujeres que participaron y que informaron de haber usado alisadores durante el año anterior, se identificaron como mujeres negras.

Aunque esta investigación no ha encontrado que la relación entre el uso de productos alisadores para el pelo y la incidencia del cáncer de útero fuera diferente según la raza, se podría afirmar que los efectos adversos para la salud de estos productos en las mujeres de color puede ser mayor debido a su mayor prevalencia de uso.

La investigadora de epidemiología del NIEHS y autora del estudio, Che-Jung Chang, recalca que "debido a que las mujeres negras usan productos para alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas".

Las sustancias químicas de estos productos se absorben a través del cuero cabelludo

El artículo de la investigación indica que las sustancias químicas como parabenos, bisfenol A, metales y formaldehído, que forman estos productos alisadores, pueden contribuir en el aumento de los casos de cáncer de útero. Sin embargo, los investigadores no recopilaron información sobre los ingredientes que usan las marcas de estos productos. Además, según Costas, los estudios en esta patología que han analizado los disruptores endocrinos han muestran que su influencia es casi nula, razón por la cual la epidemióloga reitera que hay que realizar más investigaciones al respecto.

De hecho, los propios autores del estudio son conscientes de que hacen falta más estudios sobre este tema. White recalca que "hasta donde sabemos, este es el primer estudio epidemiológico que examinó la relación entre el uso de alisadores y el cáncer de útero". "Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, (...) y para identificar las sustancias químicas específicas que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer en las mujeres", ha añadido.